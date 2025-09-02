نچیروان بارزانی و هیئت ترکیهای بر گسترش روابط تأکید کردند
رئیس اقلیم کوردستان در دیدار با مدیرکل امور عراق و ایران در وزارت خارجهی ترکیه، دربارهی آخرین تحولات عراق و منطقه گفتگو کرد
صبح روز سهشنبه، ۲ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۱ شهریور ۱۴۰۴)، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، از علی رضا گونی، مدیرکل امور عراق و ایران در وزارت امور خارجهی ترکیه و هیئت همراه وی استقبال کرد.
بر اساس بیانیهی ریاست اقلیم کوردستان، در این دیدار روابط ترکیه با عراق و اقلیم کوردستان، وضعیت داخلی دو طرف، روابط اربیل و بغداد و انتخابات آیندهی عراق مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
طرفین ضمن ابراز خرسندی از سطح روابط موجود، بر لزوم توسعه و گسترش همکاریهای مشترک در زمینههای مختلف تأکید کردند.
در بخش دیگری از این دیدار که با حضور سرکنسول ترکیه در اربیل برگزار شد، وضعیت امنیتی منطقه و آخرین تحولات سوریه و خاورمیانه و پیامدهای آن نیز به عنوان یکی دیگر از محورهای مورد علاقه طرفین بررسی شد.