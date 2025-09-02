جان باختن یک دانشجو و زخمی شدن سه تن دیگر در آکادمی  نظامی قلاچوالان سلیمانیه

انفجار در آکادمی نظامی قلاچوالان کشته و زخمی برجای گذاشت

2025-09-02 15:41

انفجار نارنجک آرپی‌جی در حین رزمایش نظامی آکادمی قلاچوالان؛ یک دانشجو جان باخت و سه نفر زخمی شدند.

در جریان تمرینات نظامی شماری از دانشجویان آکادمی نظامی قلاچوالان در منطقه سلیمانیه، بر اثر انفجار یک نارنجک آرپی‌جی، یک دانشجو جان خود را از دست داد و سه دانشجوی دیگر زخمی شدند.

در همین رابطه، احمد لطیف، سخنگوی نیروهای ٧٠، به وب‌سایت کوردستان٢٤ گفت که این دانشجویان در میدان تمرین نیروهای کماندو مشغول رزمایش بودند که به اشتباه یک نارنجک آرپی‌جی در میان آنها منفجر شد. بر اثر این حادثه، یکی از شرکت‌کنندگان در تمرین جان باخت و سه دانشجوی دیگر زخمی شدند.

وی همچنین افزود که مجروحان برای مداوا به بیمارستان شهر منتقل شده‌اند.