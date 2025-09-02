2025-09-02 19:36

اربیل (کوردستان٢٤)- فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، بر تعهد کشورش به حمایت از اقلیم کوردستان به عنوان یک هم‌پیمان تاکید کرد. رئیس اقلیم کوردستان نیز آمادگی و خواست اقلیم برای پیشبرد هم‌پیمانی و همکاری با واشنگتن را نشان داد.

امروز دوشنبه ۲ سپتامبر، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان از چارلز براد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا – سنتکام و هیئت بلندپایه همراه او که از تعدادی از درجه‌داران و مشاوران نظامی تشکیل شده بود، استقبال کرد.

سایت ریاست اقلیم کوردستان، در بیانیه‌ای اعلام کرد که در این دیدار روابط آمریکا با عراق و اقلیم کوردستان به خصوص در زمینه‌ های امنیتی و نظامی بررسی شد.

همچنین درباره خطرات داعش و تهدیدات علیه امنیت و ثبات در عراق و سوریه و همکاری و کمک‌های آمریکا به عراق و اقلیم کوردستان برای تقویت توان نظامی و امنیتی، تبادل نظر شد.

بر پایه بیانیه، نچیروان بارزانی از همکاری و حمایت آمریکا از عراق و اقلیم کوردستان در شکست دادن داعش و ارائه کمک و آموزش به نیروی پیشمرگ و همکاری با روند اصلاحات در وزارت امور پیشمرگ و تجدید سازمان نیروی پیشمرگ، قدردانی کرد.

همچنین بر آمادگی و خواست اقلیم کوردستان برای پیشبرد هم‌پیمانی و همکاری با آمریکا، تاکید کرد.

چارلز کوپر نیز ضمن قدردانی از نقش اقلیم کوردستان در رویارویی با داعش و شکست دادن آن، بر تعهد آمریکا به حمایت از عراق و اقلیم کوردستان به عنوان یک هم‌پیمان تاکید کرد. او گفت که کشورش به این روابط با دیده اهمیت بسیار می‌نگرد.

در بیانیه آمده است که فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا بر تحکیم همکاری بین آمریکا و اقلیم کوردستان در رویارویی با تروریسم و نابودی کامل داعش و تهدیدات امنیتی اصرار می‌ورزد.

ب.ن