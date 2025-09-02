مسرور بارزانی بر قدردانی اقلیم کوردستان از همکاری و حمایت آمریکا تاکید کرد
اربیل (کوردستان٢٤)- فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در دیدار با نخستوزیر اقلیم کوردستان، بر اهمیت جایگاه اقلیم کوردستان به عنوان همپیمان و شریک ایالات متحده تاکید کرد و گفت که آمریکا به حمایت از امنیت و ثبات اقلیم ادامه خواهد داد.
امروز سهشنبه ۲ سپتامبر، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان از ادمیرال براد کوپر، فرمانده جدید ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا – سنتکام استقبال کرد.
سایت دولت اقلیم کوردستان در بیانیهای اعلام کرد که در این دیدار ضمن تاکید بر اهمیت تداوم حمایت از نیروی پیشمرگ، آخرین تحولات مربوط به اوضاع امنیتی عراق و منطقه بررسی شد.
در بیانیه آمده است که نخستوزیر آغازبهکار ادمیرال کوپر را به وی تبریک گفت و برای او در ماموریت جدیدش آرزوی موفقیت کرد. همچنین بر قدردانی اقلیم کوردستان از همکاری و حمایت آمریکا تاکید کرد.
نخستوزیر آغازبهکار ژنرال کیون لامبرد، فرمانده جدید نیروهای ائتلاف بینالمللی در عراق و سوریه را نیز به وی تبریک گفت که در این نشست حضور داشت.
فرمانده سنتکام نیز بر اهمیت جایگاه اقلیم کوردستان به عنوان همپیمان و شریک آمریکا در منطقه تاکید کرد و حمایت کشورش را از امنیت و ثبات اقلیم کوردستان اعلام کرد.
رویارویی با تهدیدات و خطرات تروریستهای داعش و آخرین تحولات و پیشامدهای مربوط به اوضاع سوریه از دیگر موضوعهای گفتوگو در این دیدار بودند.
ب.ن