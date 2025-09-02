وزارت امور پیشمرگ جانباختن یک دانشجو در کالج نظامی قَلاچوالان را تسلیت گفت

2025-09-02 22:05

اربیل (کوردستان٢٤)- وزارت امور پیشمرگ اقلیم کوردستان، در خصوص جانباختن یک دانشجو و مجروح شدن سه نفر دیگر در کالج نظامی قَلاچوالان، بیانیه‌ای منتشر کرد.

وزارت امور پیشمرگ اقلیم کوردستان، در بیانیه‌ای اعلام کرد: متاسفانه امروز سه‌شنبه ۲ سپتامبر در جریان دوره آموزشی ۸۹ قَلاچوالان در حین تمرین با سلاح موثر که بخشی از آموزش کالج نظامی بوده، انفجار وقوع یافت و یک دانشجو جان خود را از دست داد و ۳ نفر دیگر مجروح شدند که همه آنها از ارتش و وزارت دفاع عراق بودند.

وزارت امور پیشمرگ، به وزارت دفاع عراق، کالج نظامی قَلاچوالان، خانواده و دوستان قربانی تسلیت گفت و برای مجروحان آرزوی بهبودی کرد.

ب.ن