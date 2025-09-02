هیئت اقلیم کوردستان و وزارت نفت عراق اختلافات در بخش نفت را بررسی کردند

2025-09-02 23:12

اربیل (کوردستان٢٤)- هیئت اقلیم کوردستان پس از مذاکرات با بغداد، فردا چهارشنبه نتایج آن را در جلسه شورای وزیران، ارائه می‌دهد.

گزارشگر کوردستان۲۴ از بغداد گزارش داد که هیئتی از دولت اقلیم کوردستان، امروز سه‌شنبه ۲ سپتامبر در بغداد با مقامات وزارت نفت عراق دیدار کرد تا به دو مورد از اختلاف حل نشده رسیدگی کند.

بر پایه گزارش مذاکرات بر مسائل کلیدی مالی و قراردادی بین دو طرف متمرکز بود. اقلیم کوردستان به دنبال دریافت هزینه‌ای معادل ۱ تا ۳ دلار برای انتقال هر بشکه نفت از میادین تولیدی به خطوط لوله صادراتی در بندر جیحان ترکیه است، درخواستی که وزارت نفت فدرال تاکنون آن را رد کرده است.

این هیئت همچنین نگرانی‌های شرکت‌های نفتی بین‌المللی فعال در اقلیم کوردستان را مطرح کرد. این شرکت‌ها خواستار توافق جامعی شده‌اند که پرداخت ۱۶ دلار برای تولید هر بشکه نفت را تضمین کند. با این حال، وزارت نفت فدرال از تعهد به چنین درخواستی خودداری کرده و استدلال می‌کند که تضمین دادن به شرکت‌ها تحت اختیار وزارت منابع طبیعی اقلیم کوردستان است.

انتظار می‌رود هیئت اقلیم کوردستان پس از مذاکرات، سه‌شنبه شب به اربیل بازگردد، تا نتایج را در جلسه شورای وزیران که قرار است روز چهارشنبه برگزار شود، ارائه دهد. سپس این هیئت برای ادامه مذاکرات با مقامات فدرال به بغداد بازخواهد گشت.

هیئتی از اقلیم کوردستان به سرپرستی کمال محمد، وزیر منابع طبیعی، و امید صباح، رئیس دیوان شورای وزیران، روز سه‌شنبه برای دیدار با وزارت نفت فدرال به بغداد سفر کردند.

صادرات نفت از طریق خط لوله عراق-ترکیه از مارس 2023 به دنبال حکم اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) که فروش مستقل نفت کوردستان را متوقف کرد، به حالت تعلیق درآمده است. صادرات نفت مدت‌هاست که یک موضوع بحث‌برانگیز بین اقلیم کوردستان و دولت فدرال بوده و بر ثبات و توسعه اقتصادی منطقه تاثیر گذاشته است.

این تعلیق به طور قابل توجهی بر درآمد اقلیم کوردستان که به شدت به صادرات نفت وابسته است، تاثیر گذاشته است. این امر منجر به چالش‌های مالی برای منطقه شده است. تلاش‌ها برای حل این مشکل از طریق مذاکرات بین اقلیم کوردستان و دولت فدرال ادامه دارد.

ب.ن