آمریکا تاجر عراقی را به اتهام فروش نفت ایران مجازات کرد

2025-09-03 08:03

اربیل (کوردستان٢٤)- وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا، یک تاجر عراقی را به اتهام فروش نفت ایران به عنوان نفت عراق، مجازات کرد.

وزارت خزانه‌دار آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که یک شبکه انتقال نفت را که توسط فردی به نام ولید سامرائی مدیریت می‌شود، به اتهام فروش نفت ایران به عنوان نفت عراق، مجازات کرده است.

بر پایه بیانیه، این شبکه انتقال نفت، نفت ایران را در کنار نفت عراق وارد بازار جهانی کرده و به عنوان نفت عراق به فروش رسانده است،‌ تا از ایران تحریم‌های بین‌المللی در امان بماند.

همچنین تاکید کرده که شبکه یاد شده صدها میلیون دلار برای تهران و ولید سامرائی، تاجر عراقی درآمد کسب کرده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا تاکید کرده است: عراق نباید به یک منطقه امن برای تروریست‌ها تبدیل شود. به همین دلیل آمریکا با جلوگیری از فروش نفت ایران از نفوذ آن کشور در عراق جلوگیری می‌کند.

بیانیه خاطرنشان کرده است که آمریکا به جلوگیری از تلاش ایران برای برهم زدن ثبات منطقه، ادامه خواهد داد.

ب.ن