2025-09-03 10:01

اربیل (کوردستان٢٤)- علی لاریجانی، رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران، اعلام کرد که کشورش پذیرای مذاکرات هسته‌ای با ایالات متحده است، اما هرگونه محدودیتی بر برنامه موشکی خود را رد کرد.

لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، گفت:«مسیر مذاکره با آمریکا بسته نیست؛ با این حال، این آمریکایی‌ها هستند که فقط از مذاکرات حمایت لفظی می‌کنند و پای میز مذاکره نمی‌آیند؛ و آنها به اشتباه ایران را به خاطر آن سرزنش می‌کنند.»

لاریجانی در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، گفت:«با مطرح کردن مسائل غیرقابل تحقق، مانند محدودیت‌های موشکی، آنها مسیری را ایجاد می‌کنند که هرگونه مذاکره‌ای را بی‌اثر می‌کند.»

این اظهارات چند روز پس از آن مطرح شد که ایالات متحده از اقدام قدرت‌های اروپایی برای اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران استقبال کرد، اما گفت که همچنان «برای تعامل مستقیم با ایران آمادگی دارد».

مذاکرات هسته‌ای بین تهران و واشنگتن که در ماه آوریل آغاز شده بود، در اواسط ژوئن با حمله اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران و به دنبال آن حمله ایالات متحده به سرعت متوقف شد.

روز پنجشنبه، بریتانیا، فرانسه و آلمان - که به اصطلاح E3 نامیده می‌شوند - بند «اسنپ‌بک» را در توافق هسته‌ای رو به زوال ۲۰۱۵ بین ایران و قدرت‌های بزرگ فعال کردند که اجازه می‌دهد در صورت عدم رعایت مفاد آن، تحریم‌های سازمان ملل متحد دوباره اعمال شوند.

این توافق در سال ۲۰۱۸ عملا از هم پاشید، زمانی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در دوره اول ریاست جمهوری خود از آن خارج شد و تحریم‌های فلج‌کننده را بازگرداند.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، گفت که واشنگتن به دنبال «راه حلی پایدار برای مسئله هسته‌ای ایران» است و «اسنپ‌بک با آمادگی جدی ما برای دیپلماسی مغایرت ندارد، بلکه فقط آن را تقویت می‌کند.»

پس از حملات اسرائیل و ایالات متحده، ایران همکاری با دیده‌بان هسته‌ای سازمان ملل را به حالت تعلیق درآورد و خواستار تضمین‌هایی در برابر اقدام نظامی قبل از ازسرگیری هرگونه مذاکره شد.

دولت‌های غربی بارها نگرانی خود را در مورد برنامه موشکی ایران ابراز کرده و آن را تهدیدی برای امنیت منطقه‌ای خوانده‌اند.

در ماه ژوئیه، فرانسه خواستار «توافق جامع» با تهران شد که نه تنها برنامه هسته‌ای، بلکه برنامه موشکی و جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای آن را نیز پوشش دهد.

ایران اصرار دارد که توانایی‌های نظامی‌اش قابل مذاکره نیست.

دولت‌های غربی به ایران مظنون هستند که به دنبال دستیابی به سلاح‌ هسته‌ای است، موضوعی که تهران همواره آن را رد کرده است.

ای‌اف‌پی/ب.ن