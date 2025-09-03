روسیه میگوید همچنان به دنبال به رسمیت شناختن بینالمللی بخشهای تصرف شده از اوکراین است
اربیل (کوردستان٢٤)- وزیر امور خارجه روسیه در اظهاراتی که امروز چهارشنبه ۳ سپتامبر منتشر شد، گفت روسیه همچنان به دنبال به رسمیت شناختن بینالمللی بخشهایی از اوکراین است که توسط نیروهایش ضمیمه و تصرف شده، به طوریکه بخشی از هرگونه توافق صلح باشد.
اوکراین گفته است که هرگز کنترل روسیه بر هیچ بخشی از خاک خود را نخواهد پذیرفت و متعهد شده که زمینهای تصرف شده توسط مسکو را پس بگیرد.
روسیه ادعا میکند که پنج منطقه اوکراین - دونتسک، لوهانسک، خرسون و زاپوریژژیا، و همچنین شبه جزیره کریمه که در سال ۲۰۱۴ تصرف کرد - را به خاک خود ضمیمه کرده است.
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در اظهاراتی که امروز چهارشنبه توسط مسکو منتشر شد، گفت:«برای صلح پایدار، واقعیتهای ارضی جدیدی که به وجود آمده است، باید مطابق با قوانین بینالمللی به رسمیت شناخته شوند.»
اینکه چه کسی کنترل زمینهای تصرف شده توسط روسیه در حملات را به دست میگیرد، یک نکته کلیدی در مذاکرات صلح متوقف شده بین دو طرف است.
اوکراین قبل از بحث در مورد قلمرو آتشبس میخواهد، اما روسیه از توقف حملات خود تا زمان رسیدن به توافق کامل، خودداری کرده است.
آندری سیبیگا، وزیر امور خارجه اوکراین، در پاسخ گفت که روسیه با «اولتیماتومهای قدیمی» به تلاشهای صلح به رهبری دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پاسخ میدهد.
وی گفت:«روسیه اهداف تهاجمی خود را تغییر نداده و هیچ نشانهای از آمادگی برای مذاکرات معنادار نشان نمیدهد.» سیبیگا افزود:«وقت آن رسیده است که با تحریمهای شدید جدید به ماشین جنگی روسیه ضربه بزنیم و مسکو را هوشیار کنیم.»
ترکیه که میزبان سه دور مذاکرات مستقیم روسیه و اوکراین بوده است، هفته گذشته اعلام کرد ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، پیشنهاد داده است که در صورت تسلیم کامل منطقه دونتسک توسط اوکراین، خطوط مقدم در مناطق جنوبی خرسون و زاپوریژژیا را مسدود کند.
تحلیل خبرگزاری فرانسه از دادههای موسسه مطالعات جنگ (ISW) نشان میدهد که روسیه در حال حاضر تقریبا کنترل کامل منطقه لوهانسک را در دست دارد و حدود ۸۰ درصد از دونتسک را کنترل میکند.
همچنین بخشهای بزرگی از مناطق خرسون و زاپوریژژیا را تصرف کرده است، اگرچه اوکراین هنوز پایتختهای منطقهای را کنترل میکند.
شرق صنعتی اوکراین در پی بیش از یک دهه درگیری که با تلاش جداییطلبان مسلح مورد حمایت روسیه برای جدایی از کییف، ویران شده است.
خبرگزاری فرانسه/ب.ن