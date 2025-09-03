پروین بولدان: غرب کوردستان برای اوجالان خط قرمز است

2025-09-03 15:29

اربیل (کوردستان٢٤)- عضو هيئت مذاکره کننده حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها در پارلمان ترکیه، که از آن به عنوان هیئت امرالی هم یاد می‌شود، خواستار دیدار کمیسیون صلح پارلمان با عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کوردستان – پ.ک.ک شد و گفت که مسئله سوریه و غرب کوردستان برای اوجالان از اهمیت ویژه‌ای برخودار است و خط قرمز او به شمار می‌آید.

پروین بولدان، عضو هيئت مذاکره کننده حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها در پارلمان ترکیه، به رسانه‌های نزدیک به حزب خود گفت: عبدالله اوجالان در دیدار با هیئت امرالی درباره اوضاع غرب کوردستان گفته است که غرب کوردستان برای او خط قرمز است و از اهمیت ویژه برخوردار است.

به گفته بولدان: اوجالان در آن دیدار روند صلح در ترکیه را مورد توجه قرار داده و کمتر به وضعیت سوریه و غرب کوردستان پرداخته است،‌ اما چند بار تاکید کرده است که غرب کوردستان خط قرمز است.

بولدان افزود: کمیسیون صلح در پارلمان ترکیه برای حل مسئله کورد تشکیل نشده و فقط بر روند زمین گذاشتن سلاح توسط پ.ک.ک و برخی مسائل مربوط به آن حزب تمرکز دارد و نقش آن با اهمیت است.

عضو هیئت امرالی، خواستار آن شد که این کمیسیون در چارچوب روند صلح با اوجالان دیدار کند، زیرا مسائل بسیاری برای ارايه به کمیسیون دارد.

ب.ن