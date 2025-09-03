شورای وزیران اقلیم کوردستان مسائل حقوق و صادرات نفت را بررسی کرد

شورای وزیران اقلیم کوردستان به هیئت مذاکره‌کننده دستور داد برای ازسرگیری صادرات نفت، در گفتگوها با بغداد تسریع کند

2025-09-03 18:14

شورای وزیران اقلیم کوردستان روز چهارشنبه، ۳ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۲ شهریور ۱۴۰۴)، به ریاست مسرور بارزانی، نخست‌وزیر و با حضور قباد طالبانی، معاون نخست‌وزیر، تشکیل جلسه داد.

در ابتدای جلسه، نخست‌وزیر به نمایندگی از شورای وزیران، سالروز ولادت پیامبر اسلام، حضرت محمد (ص)، را به مسلمانان کوردستان و جهان تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که این مناسبت، مایه‌ی خیر، برکت، صلح و آرامش برای همگان باشد.

بررسی رویدادهای اخیر سلیمانیه

در ادامه، نخست‌وزیر نگرانی عمیق خود را نسبت به رویدادهای اخیر در شهر سلیمانیه که به جان باختن و زخمی شدن شماری از افراد منجر شد، ابراز کرد. وی ضمن عرض تسلیت به خانواده‌های قربانیان، برای مجروحان آرزوی بهبودی کرد و تأکید نمود که مشکلات و اختلافات باید از طریق قانون حل‌وفصل شوند، نه خشونت. سپس نخست‌وزیر از معاون خود خواست تا توضیحاتی در مورد این رویدادها به شورای وزیران ارائه دهد.

معاون نخست‌وزیر به تشریح جزئیات وقایع بامداد روز ۲۲ اوت ۲۰۲۵ پرداخت و اشاره کرد که تلاش‌هایی برای ایجاد آشوب و ناآرامی گسترده وجود داشته است. وی افزود: «طرحی برای ترور رئیس اتحادیه‌ی میهنی کوردستان در چهار مقطع زمانی مختلف وجود داشت و اقدام صورت‌گرفته در راستای خنثی‌سازی این طرح خرابکارانه و حاکمیت قانون بوده و اکنون نیز اقدامات قانونی برای فیصله دادن به این موضوع در جریان است.»

گفتگو با بغداد: ازسرگیری صادرات نفت و درآمدهای غیرنفتی

در بخش دیگری از جلسه، روند گفتگوهای اخیر میان دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال عراق در خصوص پرونده‌ی طبقه‌بندی و تعیین سهم خزانه‌ی فدرال از درآمدهای غیرنفتی اقلیم و همچنین پرونده‌ی ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کوردستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این راستا، کمال محمد، وزیر موقت منابع طبیعی، امید صباح، رئیس دیوان ریاست شورای وزیران و آمانج رحیم، دبیر شورا، نتایج گفتگوهای خود با دولت فدرال را در این دو زمینه ارائه کردند.

دستور شورای وزیران به هیئت مذاکره‌کننده

پس از بحث و تبادل نظر، شورای وزیران ضمن قدردانی از هیئت مذاکره‌کننده‌ی اقلیم که صادقانه برای دفاع از حقوق کارمندان و استحقاقات مالی اقلیم تلاش کرده‌اند، به این هیئت دستور داد تا در نشست‌های فردای خود با همتایانشان در دولت فدرال در بغداد، به تلاش‌های خود ادامه داده و برای دستیابی به راه‌حلی مناسب جهت ازسرگیری هرچه سریع‌تر صادرات نفت اقلیم از طریق شرکت سومو، تسریع کنند.

شورای وزیران تأکید کرد که هر دو وزارت نفت و منابع طبیعی، به همراه شرکت نفت شمال و شرکت سومو، پروتکل مشترک ازسرگیری صادرات نفت را امضا کرده‌اند و اقلیم کوردستان بیش از حد لازم برای رفع موانع، تسهیلات فراهم کرده است.

در خصوص موضوع مشارکت درآمدهای داخلی اقلیم با دولت فدرال، شورا تأکید کرد که این موضوع بر اساس قانون مدیریت مالی فدرال و قانون بودجه‌ی فدرال عراق تنظیم شده و دادگاه فدرال نیز بر آن صحه گذاشته است. شورا خواستار حل‌وفصل مسئله‌ی درآمدهای غیرنفتی در چارچوب این دو قانون شد تا دیگر این دو موضوع به عنوان بهانه‌ای برای عدم پرداخت حقوق و استحقاقات کارمندان اقلیم کوردستان مورد استفاده قرار نگیرد؛ چرا که با وجود قرار داشتن در ماه سپتامبر، کارمندان به تازگی حقوق ماه ژوئن را دریافت می‌کنند و حقوق آن‌ها نباید با اختلافات میان دو دولت درآمیخته شود.