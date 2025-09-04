نچیروان بارزانی در سالروز میلاد پیامبر (ص): امیدوارم این مناسبت موجب صلح و آسودگی برای همه شود

14 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، امروز پنجشنبه ۴ سپتامبر، به مناسبت سالروز میلاد حضرت محمد، پیامبر اسلام (ص)، پیامی منتشرکرد.

متن پیام

در مناسب مبارک سالروز میلاد حضرت پیامبر، محمد (ص)، تبریک صمیمانه خود را به همه مسلمانان در کوردستان، عراق و جهان ابراز می‌دارم.

امیدوارم که این مناسبت رفاه و کامرانی در پی داشته باشد و موجب صلح و آسودگی برای همه شود.

از خداوند بزرگ می‌خواهیم که در مناسبت سالروز میلاد پیامبر (ص)، پیام صلح‌طلبی و انسان‌دوستی و خیرخواهی ایشان، تمام جامعه مسلمانان و بشریت را در بر گیرد و رهنمون همه ما باشد.

هر سال در خوشی بمانید. بر همه مبارک باد.

نچیروان بارزانی

رئیس اقلیم کوردستان

۴ سپتامبر ۲۰۲۵

