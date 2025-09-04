دولت ترامپ از دیوان عالی کشور درخواست حکم «تسریع» در مورد تعرفهها را کرد
اربیل (کوردستان٢٤)- دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز پنجشنبه ۴ سپتامبر از دیوان عالی ایالات متحده درخواست حکمی سریع برای حفظ تعرفههایی که بازارهای جهانی را آشفته کردهاند، کرد و گفت که حکم دادگاه بدوی علیه آن، به مذاکرات تجاری رسانده است.
جان سائور، دادستان کل، در دادخواستی از دادگاه خواست تا «با توجه به اهمیت بسیار زیاد تایید سریع وضعیت حقوقی کامل تعرفههای رئیس جمهور، حل و فصل این پرونده را تا حد امکان تسریع کند.»
این دادخواست پس از حکم ۷ به ۴ دادگاه تجدیدنظر فدرال ایالات متحده ارائه میشود که تشخیص داد ترامپ در استفاده از اختیارات اقتصادی اضطراری برای اعمال عوارض گسترده، از اختیارات خود فراتر رفته است.
با این حال، قضات اجازه دادند که عوارض تا اواسط اکتبر پابرجا بمانند و به ترامپ فرصت دادند تا دعوا را به دیوان عالی کشور بکشاند.
ترامپ از زمان بازگشت به ریاست جمهوری، با استناد به قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی، تعرفههای «متقابل» را تقریبا بر همه شرکای تجاری ایالات متحده اعمال کرده است، با سطح پایه ۱۰ درصد و نرخهای بالاتر برای دهها اقتصاد از جمله اتحادیه اروپا و ژاپن.
رئیس جمهور ایالات متحده از اختیارات مشابهی برای اعمال تعرفههای جداگانه بر مکزیک، کانادا و چین به دلیل آنچه که جریان قاچاق مواد مخدر کشنده به ایالات متحده خواند، استفاده کرد.
دادگاه تجدیدنظر حکم داد که او با استناد به قانون اضطراری، از اختیارات خود فراتر رفته است.
همچنین این امر تردیدهایی را در مورد معاملاتی که ترامپ با شرکای تجاری کلیدی مانند اتحادیه اروپا منعقد کرده است، ایجاد کرد و این سؤال را مطرح کرد که اگر دیوان عالی با اکثریت محافظهکار از او حمایت نکند، چه اتفاقی برای میلیاردها دلار جمعآوری شده توسط ایالات متحده از زمان اعمال تعرفهها خواهد افتاد.
در بیانیهای که به همراه دادخواست ارائه شد، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، هشدار داد که تصمیم دادگاه تجدیدنظر، دولت را از «اهرم مذاکره قابل توجهی» محروم کرده است.
ایافپی/ب.ن