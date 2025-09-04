پیام مسرور بارزانی به مناسب سالروز میلاد پیامبر اسلام (ص)
اربیل (کوردستان٢٤)- نخست وزیر اقلیم کوردستان، ابراز امیدواری کرد که سالروز میلاد پیامبر اسلام (ص) فرصتی باشد برای تقویت بیشتر ارزشها و اصول متعالی انسانی.
مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، امروز پنجشنبه ۴ سپتامبر به مناسب سالروز میلاد حضرت محمد، پیامبر اسلام (ص)، پیامی منتشر کرد.
نخست وزیر ابراز امیدواری کرد:«این مناسبت مبارک فرصتی باشد برای تقویت بیشتر ارزشها و اصول متعالی انسانی، همچنین توسعه صلح و سازگاری و همزیستی و عدالت.»
مسرور بارزانی، نوشت:«سالروز میلاد پیامبر اسلام مبارک باد و خداوند متعال کوردستان را حفظ کند.»
امروز در اقلیم کوردستان به این مناسبت تعطیل رسمی اعلام شده و در اربیل، پایتخت اقلیم، مراسمهای ویژه برگزار خواهد شد.
ب.ن