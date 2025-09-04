هشدار ترکیه: عدم اجرای توافق ۱۰ مارس از سوی «هسد» تهدیدآمیز است

وزارت دفاع ترکیه عدم پایبندی نیروهای سوریه دموکراتیک (هسد) به توافق ۱۰ مارس، تهدیدی برای یکپارچگی سوریه و امنیت ملی ترکیه محسوب می‌شود

6 ساعت پیش

منابع وزارت دفاع ترکیه در بیانیه‌ای با اشاره به این موضوع تأکید کردند که عدم اجرای توافق مذکور از سوی «هسد»، یکپارچگی سیاسی و تمامیت ارضی سوریه و همچنین امنیت ملی ترکیه را با خطر مواجه می‌کند.

در این بیانیه آمده است: «حساسیت ترکیه در این خصوص کاملاً روشن است و ما بارها اعلام کرده‌ایم که اجازه نخواهیم داد هسد این روند را مختل کند.»

وزارت دفاع ترکیه همچنین بر ادامه‌ی همکاری با دولت جدید سوریه برای مبارزه با تروریسم تأکید کرد و افزود: «نیروهای هسد باید به فرآیند ادغام در ارتش سوریه پایبند باشند و از هرگونه اقدام یا اظهارنظری که به یکپارچگی سیاسی و تمامیت ارضی سوریه آسیب می‌زند، دست بردارند.»

این وزارتخانه در پایان تصریح کرد که ترکیه به نظارت دقیق بر این فرآیند ادامه خواهد داد و در صورت لزوم، برای حفاظت از امنیت خود و کمک به ثبات در سوریه، هرگونه پشتیبانی لازم را ارائه خواهد کرد.