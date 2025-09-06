ادای احترام شوان پرور و الوند حازم به پیشمرگه با اجرای موسیقی در پاریس
دو خوانندهی سرشناس کورد در پاریس قطعاتی را در گرامیداشت یاد خاطره مبارزاتی نیروهای پیشمرگه سرودند
در مراسم رونمایی از تابلوی پیشمرگه در پاریس، دو هنرمند سرشناس کورد با اجرای قطعاتی حماسی و ملی، یاد و خاطرهی فداکاریها و مقاومت نیروهای پیشمرگه را گرامی داشتند.
در مراسم رونمایی از تابلوی پیشمرگه که روز جمعه، ۵ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۴ شهریور ۱۴۰۴)، در پارک «آندره سیتروئن» پاریس برگزار شد، دو تن از هنرمندان برجستهی کوردستان به اجرای برنامه پرداختند. این مراسم با رونمایی از تابلو توسط بارزانی و سلمان فرمان، از جانبازان جنگ علیه داعش، و با حضور شمار زیادی از مهمانان فرانسوی، کورد و پیشمرگههای قهرمان برگزار گردید.
ابتدا، الوند حازم، هنرمند سرشناس کورد، چندین قطعه را به حاضران تقدیم کرد. یکی از این آهنگها با نام «اَز هوجامم» به یاد شهید هوجام سورچی که به دست تروریستهای داعش به شهادت رسید، اجرا شد. این قطعه همچنین تاریخ مبارزات، فداکاریها و مقاومت ملت کورد را به تصویر میکشید و با اجرای آن، فضایی حماسی و سرشار از روحیهی مقاومت بر مراسم حاکم شد.
در ادامه، شوان پرور، هنرمند نامدار کوردستان که به عنوان هنرمند پیشمرگه و مبارز شناخته میشود، آهنگهایی را تقدیم به پیشمرگه کرد که در دوران مبارزات و مقاومت ملت کوردستان، الهامبخش و مایهی تقویت روحیهی نیروهای پیشمرگه بودند.
با اجرای آهنگهای شوان پرور، حاضران نیز با او همصدا شدند و فضای مراسم غرق در شور و حال حماسی و انقلابی شد.