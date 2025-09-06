سفارت عراق در مسکو: ادعای جنگیدن شهروندان عراقی در کنار ارتش روسیه بیاساس است
سفارت عراق در روسیه با رد شایعات مربوط به جذب شهروندان عراقی برای جنگ در اوکراین، به اتباع خود دربارهی افتادن در دام کلاهبرداران هشدار داد
سفارت عراق در مسکو با صدور بیانیهای اعلام کرد ادعاهای مطرح شده توسط فردی در شبکههای اجتماعی مبنی بر نمایندگی جامعهی عراقی در جنگ روسیه و اوکراین، «کذب و کاملاً بیاساس» است.
در این بیانیه تأکید شده است که این سفارت هیچگونه روادیدی برای ورود به روسیه صادر نمیکند و «تنها مرجع مجاز برای صدور روادید ورود به خاک روسیه، سفارت روسیه در بغداد و کنسولگریهای آن در اربیل و بصره است.»
سفارت عراق همچنین بر موضع بیطرفانهی این کشور در قبال بحران روسیه و اوکراین تأکید و خواستار دستیابی به یک راهحل مسالمتآمیز و پایان دادن به درگیریها از طریق گفتگو شد.
این سفارتخانه به شهروندان عراقی مقیم روسیه اطلاع داده است که هیچ نمایندهی رسمی و مورد تأییدی برای جامعهی عراقی در روسیه، نه از سوی طرف عراقی و نه از سوی طرف روسی، وجود ندارد. در این بیانیه به شهروندان عراقی، چه ساکن روسیه و چه دیگر کشورها، هشدار داده شده است که فریب اینگونه ادعاها را نخورند و تحت عناوین مختلف در این جنگ مشارکت نکنند. سفارت از آنها خواسته است هوشیار باشند و از افتادن در دام این تاکتیکهای فریبکارانه خودداری کنند.