سفارت عراق در روسیه با رد شایعات مربوط به جذب شهروندان عراقی برای جنگ در اوکراین، به اتباع خود درباره‌ی افتادن در دام کلاهبرداران هشدار داد

9 ساعت پیش

سفارت عراق در مسکو با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد ادعاهای مطرح شده توسط فردی در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر نمایندگی جامعه‌ی عراقی در جنگ روسیه و اوکراین، «کذب و کاملاً بی‌اساس» است.

در این بیانیه تأکید شده است که این سفارت هیچ‌گونه روادیدی برای ورود به روسیه صادر نمی‌کند و «تنها مرجع مجاز برای صدور روادید ورود به خاک روسیه، سفارت روسیه در بغداد و کنسولگری‌های آن در اربیل و بصره است.»

سفارت عراق همچنین بر موضع بی‌طرفانه‌ی این کشور در قبال بحران روسیه و اوکراین تأکید و خواستار دستیابی به یک راه‌حل مسالمت‌آمیز و پایان دادن به درگیری‌ها از طریق گفتگو شد.

این سفارتخانه به شهروندان عراقی مقیم روسیه اطلاع داده است که هیچ نماینده‌ی رسمی و مورد تأییدی برای جامعه‌ی عراقی در روسیه، نه از سوی طرف عراقی و نه از سوی طرف روسی، وجود ندارد. در این بیانیه به شهروندان عراقی، چه ساکن روسیه و چه دیگر کشورها، هشدار داده شده است که فریب اینگونه ادعاها را نخورند و تحت عناوین مختلف در این جنگ مشارکت نکنند. سفارت از آن‌ها خواسته است هوشیار باشند و از افتادن در دام این تاکتیک‌های فریبکارانه خودداری کنند.