دونالد ترامپ نام «وزارت دفاع» آمریکا را به «وزارت جنگ» تغییر داد

رئیس‌جمهور آمریکا با امضای یک دستور اجرایی، نام پنتاگون را از «وزارت دفاع» به «وزارت جنگ» بازگرداند

8 ساعت پیش

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با امضای یک دستور، نام وزارت دفاع این کشور را رسماً به «وزارت جنگ» تغییر داد.

به دنبال این تصمیم، تمامی تابلوها و نوشته‌های روی در و دیوارهای ساختمان پنتاگون از «دفاع» به «جنگ» تغییر یافت.

ترامپ: «جنگ» کلمه‌ای زیباتر از «دفاع» است

دونالد ترامپ در توضیح این تصمیم گفت: «کشور ما دارای قوی‌ترین ارتش و تجهیزات نظامی است و تمام جنگ‌های خود را زمانی که نام این وزارتخانه، جنگ بود، با پیروزی به پایان رسانده است. به همین دلیل عنوان وزارت جنگ مناسب‌تر از دفاع است.» وی افزود: «به نظر من این نام بسیار مناسب‌تر است، به خصوص با توجه به وضعیتی که جهان اکنون در آن قرار دارد. ما قوی‌ترین ارتش، بهترین تجهیزات نظامی و بزرگ‌ترین و بهترین سازندگان تجهیزات را داریم.» رئیس‌جمهور آمریکا ادامه داد: «ممکن است عنوان دفاع از نظر سیاسی صحیح باشد، اما برای کشور ما مناسب نیست. فکر می‌کنم عنوان وزارت جنگ، پیام مشخصی را ارسال می‌کند.»

وزیر جنگ: این یک بازگشت به روحیه جنگاوری است

این اقدام از مدتی پیش توسط دونالد ترامپ و پیت هگزس، وزیر دفاع وقت، مورد بحث بود. هگزس در ماه مارس سال جاری میلادی با برگزاری یک نظرسنجی در شبکه‌ی اجتماعی ایکس، نظر شهروندان آمریکایی را در این باره جویا شده بود.

پیت هگزس، که اکنون عنوان وزیر جنگ آمریکا را دارد، در این باره اظهار داشت: «این تغییر فقط یک تغییر نام نیست، بلکه بازگشت به کلمات مهم، بازگرداندن روحیه‌ی جنگاوری، بازگشت به پیروزی و شفافیت و در عین حال، پایان دادن به رکود است.» وی تأکید کرد: «تغییر نام وزارت دفاع به وزارت جنگ، به معنای بازگشت نیت برای استفاده از زور است؛ زیرا وزارت جنگ، جنگ‌های قاطع انجام می‌دهد، نه جنگ‌های بی‌پایان. برای پیروزی می‌جنگد، نه برای شکست. ما حمله می‌کنیم، نه اینکه فقط دفاع کنیم.»

پیشینه‌ی تاریخی نام «وزارت جنگ»

گفتنی است که عنوان این وزارتخانه از سال ۱۷۸۹ تا ۱۹۴۷، یعنی دو سال پس از پایان جنگ جهانی دوم، «وزارت جنگ» بود. با تغییر مجدد نام وزارت دفاع آمریکا به وزارت جنگ، این پیام منتقل می‌شود که مأموریت نیروهای مسلح این کشور از حالت دفاعی به رویارویی و تهاجمی تغییر یافته است.