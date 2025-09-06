زندان شماره ٥ آمد که پس از کودتای نظامی ۱۹۸۰ به شکنجه‌گاه کوردها شهرت داشت، به موزه‌ی یادبود تبدیل خواهد شد

8 ساعت پیش

گروه دادخواهی موزه‌ی یادبود زندان شماره ۵ آمِد، با برگزاری یک نشست خبری در مقابل این زندان اعلام کرد که با درخواست آن‌ها برای تبدیل این مکان به موزه موافقت شده است. این زندان پس از کودتای نظامی ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰، به محلی برای شکنجه‌ی شدید و وحشیانه‌ی کوردها تبدیل شده بود.

در این بیانیه اشاره شد که مقامات دولتی در پاسخ به درخواست قربانیان، گزارشی را از آن‌ها خواسته‌اند و این گزارش به وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه ارائه شده است. قربانیان این زندان اعلام کرده‌اند که فرآیند تأسیس موزه را از نزدیک دنبال خواهند کرد.

نوری سینیر، یکی از زندانیان سابق این زندان، اظهار داشت: «مهم این بود که وضعیت این مکان تغییر کند تا به ابزاری برای منافع تجاری برخی افراد تبدیل نشود. اکنون این خواسته محقق شده و با حفظ وضعیت تاریخی، اینجا به موزه تبدیل می‌شود. از این پس هر اتفاقی بیفتد، به نفع ما خواهد بود.»

قربانیانی که در زندان آمِد با شکنجه‌های شدید روبرو شده‌اند، تأکید می‌کنند که نسل‌های جدید باید بدانند چه شکنجه‌های وحشیانه‌ای علیه کوردها در این زندان اعمال شده است. به همین دلیل، تبدیل این زندان که در سطح جهان نیز بازتاب داشته، به موزه را امری ضروری می‌دانند.

رفیک کاراکوچ، یکی دیگر از زندانیان سابق، گفت: «فکر نمی‌کنم آنچه در اینجا رخ داد، در هیچ جای دیگری اتفاق افتاده باشد؛ همه چیز از کنترل خارج بود. حتی کسانی که به دلیل آرمان کوردستان زندانی نشده بودند نیز شکنجه می‌شدند، زیرا به آن‌ها گفته می‌شد 'شما کورد هستید'. هدف، نابودی ملت کورد بود. بنابراین، ملت ما باید بداند در اینجا چه گذشته است.»

قربانیان زندان آمِد تأکید می‌کنند که تبدیل این مکان به موزه بسیار ارزشمند است، زیرا در اینجا تلاش شد تا هویت و زبان کوردی از بین برود. آن‌ها خواستار آن هستند که در این موزه، زبان کوردی نیز جایگاه داشته باشد و تمام جنایات صورت گرفته به شکلی شفاف به نمایش گذاشته شود.