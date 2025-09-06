روند یکپارچهسازی نیروهای پیشمرگه به مراحل نهایی رسید
یکپارچهسازی نیروهای پیشمرگهی کوردستان با تشکیل ٧ لشکر وارد فاز پایانی شده است
وزارت پیشمرگهی دولت اقلیم کوردستان اعلام کرد روند ادغام و سازماندهی مجدد یگانهای مختلف پیشمرگه پیشرفت چشمگیری داشته و با تشکیل ۷ لشکر، وارد فاز پایانی شده است.
روند یکپارچهسازی نیروهای پیشمرگه تحت فرماندهی وزارت پیشمرگه به مراحل نهایی خود نزدیک شده است. تاکنون هفت لشکر تشکیل شده و قرار است چهار لشکر دیگر نیز فعالیت خود را آغاز کنند.
تشکیل ۱۱ لشکر یکپارچه
آموزشهای پیادهنظام این نیروها به پایان رسیده و تنها مراحل اداری باقی مانده است تا این یگانها به طور کامل تحت فرمان وزارت پیشمرگه قرار گیرند. شیوهی یکپارچهسازی نیروها از سال ۲۰۲۳ دستخوش تغییر شده است، به طوری که چندین تیپ در قالب یک لشکر سازماندهی میشوند که این امر فرماندهی و مدیریت آنها را تسهیل میکند. در حال حاضر وزارت پیشمرگه دارای هفت لشکر یکپارچه است و فرمان فعالسازی برای چهار لشکر دیگر نیز صادر شده است. پس از آنکه تمامی نیروهای یگانهای ۷۰ و ۸۰ تحت نظارت وزارتخانه قرار گیرند، در قالب دو منطقهی عملیاتی تقسیمبندی خواهند شد.
سرتیپ عثمان محمد، مدیر بخش رسانه و آگاهی ملی پیشمرگه، به کوردستان٢٤ گفت: «هر لشکری که تشکیل میشود، دارای یک تیم مشاورهی تخصصی است و آموزشهای فرماندهی، کنترل و اطلاعاتی را دریافت میکند.» وی همچنین از همکاری یگانهای ۷۰ و ۸۰ در فرآیند یکپارچهسازی، انتقال و سازماندهی نیروها قدردانی کرد.
حمایت سیاسی و بینالمللی
یکپارچهسازی نیروها از خواستههای اصلی رهبری سیاسی و دولت اقلیم کوردستان است و نیروهای ائتلاف بینالمللی نیز برای موفقیت این روند، از آن پشتیبانی میکنند. وفا محمد، کارشناس مسائل نظامی، در این باره اظهار داشت: «این گام به نفع همهی طرفها و مردم کوردستان است و جایگاه ملی اقلیم کوردستان را تقویت میکند.»
بر اساس توافقنامهای میان وزارت پیشمرگه و پنتاگون، سال آینده آخرین مهلت برای تکمیل فرآیند یکپارچهسازی تمام نیروهای پیشمرگه تعیین شده است.