ماه گرفتگی در کوردستان و خاورمیانه امشب رخ میدهد
امشب در اقلیم کوردستان، عراق و اکثر کشورهای خاورمیانه، پدیدهی ماهگرفتگی رخ میدهد.
اژی چَتو، رئیس جمعیت فلکشناسی کوردستان به وبسایت کوردستان۲۴ اعلام کرد: «از ساعت ۱۸:۲۸ دقیقه عصر امروز، پدیدهی ماهگرفتگی در اقلیم کوردستان و کشورهای خاورمیانه آغاز میشود و به مدت یک ساعت و ۲۰ دقیقه ادامه خواهد داشت.»
رئیس جمعیت فلکشناسی کوردستان همچنین گفت: «در ساعت ۲۱:۱۱ دقیقه شب، ماهگرفتگی کامل در اقلیم کوردستان رخ میدهد و تا نزدیک به ساعت ۱۲ شب که این پدیده به طور کامل پایان مییابد، ادامه خواهد داشت.»
بر اساس علم فلکشناسی (اخترشناسی)، پدیدهی ماهگرفتگی زمانی رخ میدهد که زمین بین ماه و خورشید قرار میگیرد.