پدیده‌ی ماه‌گرفتگی امشب در اقلیم کوردستان، عراق و اکثر کشورهای خاورمیانه قابل مشاهده خواهد بود

41 دقیقه پیش

امشب در اقلیم کوردستان، عراق و اکثر کشورهای خاورمیانه، پدیده‌ی ماه‌گرفتگی رخ می‌دهد.

اژی چَتو، رئیس جمعیت فلک‌شناسی کوردستان به وب‌سایت کوردستان۲۴ اعلام کرد: «از ساعت ۱۸:۲۸ دقیقه عصر امروز، پدیده‌ی ماه‌گرفتگی در اقلیم کوردستان و کشورهای خاورمیانه آغاز می‌شود و به مدت یک ساعت و ۲۰ دقیقه ادامه خواهد داشت.»

رئیس جمعیت فلک‌شناسی کوردستان همچنین گفت: «در ساعت ۲۱:۱۱ دقیقه شب، ماه‌گرفتگی کامل در اقلیم کوردستان رخ می‌دهد و تا نزدیک به ساعت ۱۲ شب که این پدیده به طور کامل پایان می‌یابد، ادامه خواهد داشت.»

بر اساس علم فلک‌شناسی (اخترشناسی)، پدیده‌ی ماه‌گرفتگی زمانی رخ می‌دهد که زمین بین ماه و خورشید قرار می‌گیرد.