وزارت کشور عراق اعلام کرد در پی یک درگیری عشیره‌ای در شرق بغداد، دو افسر پلیس و دو فرد مسلح کشته شدند

13 ساعت پیش

وزارت کشور عراق روز یکشنبه، ۷ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۶ شهریور ۱۴۰۴)، در بیانیه‌ای اعلام کرد که در نتیجه‌ی یک درگیری عشیره‌ای در شرق بغداد، چهار نفر کشته شدند که دو تن از آنان از افسران پلیس فدرال بودند.

در این بیانیه آمده است: «عصر روز شنبه به دلیل یک درگیری عشیره‌ای در منطقه سعده در بغداد، دو افسر پلیس فدرال کشته و پنج پلیس دیگر زخمی شدند.»

وزارت کشور عراق همچنین اشاره کرد که نیروهای امنیتی به یک حمله‌ی مسلحانه که عامل این درگیری بوده، پاسخ دادند که در نتیجه‌ی آن، دو فرد مسلح کشته، پنج تن دیگر زخمی و شش نفر نیز بازداشت شدند.

این وزارت‌خانه علت اصلی این درگیری را فاش نکرده، اما تأکید کرده است که با عاملان و محرکان درگیری‌های عشیره‌ای و مسلحانه بدون هیچ‌گونه اغماضی برخورد خواهد کرد.