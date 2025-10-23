2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – به گزارش یک سایت آمریکایی، نیروهای ایالات متحده تحت یک «مشارکت امنیتی دوجانبه» در عراق باقی خواهند ماند.

سایت آمریکایی آنتی‌وار/ضد جنگ، در گزارشی با اشاره به اینکه پنتاگون اوایل این ماه اعلام کرد در حال خارج کردن نیروها از پایگاه هوایی عین‌الاسد در غرب عراق است، نوشت که محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق، روز دوشنبه اعلام کرد نیروهای آمریکایی در پایگاه هوایی عین‌الاسد در غرب عراق باقی خواهند ماند و برنامه‌های خروج از این تاسیسات نظامی را لغو خواهند کرد.

همچنین به نقل روزنامه استارز اند استرایپس، تاکید کرد که السودانی گفت حدود 250 تا 350 پرسنل نظامی آمریکایی در عین الاسد و همچنین در پایگاه هوایی هریر در استان اربیل در اقلیم کوردستان باقی خواهند ماند.

گزارش یادآور شده که یک مقام وزارت جنگ آمریکا اوایل این ماه گفت که ایالات متحده در حال خروج از عین الاسد است و ایالات متحده قصد دارد اکثر نیروهای خود را در اربیل نگه دارد و برخی از پرسنل نظامی را در بغداد باقی می‌گذارد. همچنین از قول این مقام می‌افزاید که ایالات متحده تعداد کل نیروهای خود در عراق را از ۲۵۰۰ نفر به زیر ۲۰۰۰ نفر تحت توافق‌نامه کاهش نیروها که سال گذشته با دولت عراق امضا شد، کاهش می‌دهد.

آنتی‌وار سخنان السودانی را بازگو کرده که گفت نیروهای آمریکایی در عین الاسد خواهند ماند تا به نیروهایی که با داعش در سوریه می‌جنگند، کمک کنند.«این پرسنل در نظارت و هماهنگی با نیروهای آمریکایی در پایگاه التنف در سوریه کمک خواهند کرد تا اطمینان حاصل شود که داعش از خلأ امنیتی سوءاستفاده نمی‌کند.»

در گزارش آمده است در حالی که توافق‌نامه‌ای که ایالات متحده و عراق سال گذشته امضا کردند، به عنوان یک توافق‌نامه خروج نیروها تنظیم شده بود، ایالات متحده از زمان امضای آن کاملا روشن کرده است که منجر به خروج کامل ایالات متحده از عراق نخواهد شد. این توافق‌نامه پایان رسمی ماموریت ائتلاف ضد داعش به رهبری ایالات متحده در عراق را ترسیم می‌کند، اما نیروهای آمریکایی تحت یک «مشارکت امنیتی دوجانبه» در این کشور باقی خواهند ماند.

گزارش تاکید کرده است که واشنگتن و بغداد مذاکرات در مورد این توافق را پس از آن آغاز کردند که السودانی پس از یک سری حملات هوایی ایالات متحده علیه نیروهای حشدالشعبی - ائتلافی از شبه‌نظامیان شیعه عراقی که بخشی از نیروهای امنیتی عراق هستند - خواستار پایان ماموریت ائتلاف خارجی در عراق شد.

آنتی‌وار توضیح داده است که ایالات متحده در تلافی حملات موشکی و پهپادی به پایگاه‌هایش در عراق و سوریه که در پاسخ به حمایتش از حملات اسرائیل به غزه انجام شد، نیروهای حشدالشعبی را بمباران می‌کرد. این عملیات‌ها در حمله ژانویه ۲۰۲۴ به برج ۲۲، یک پایگاه مخفی ایالات متحده در اردن در نزدیکی مرز سوریه، به اوج خود رسید که منجر به کشته شدن سه سرباز ذخیره ارتش ایالات متحده و زخمی شدن ده‌ها عضو گارد ملی شد. ایالات متحده در پاسخ، حملات هوایی بزرگی علیه نیروهای حشدالشعبی انجام داد و شبه‌نظامیان از اوایل ۲۰۲۴ به دلیل فشار دولت عراق و ایران، حملات به پایگاه‌های ایالات متحده را تا حد زیادی متوقف کردند.

