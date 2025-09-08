پرزیدنت بارزانی: امیدواریم که روند صلح به نتیجه برسد و تحولات واقعی در تمام منطقه را در پی داشته باشد
اربیل (کوردستان٢٤)- پرزیدنت مسعود بارزانی در مصاحبه با فرانس۲۴، اوضاع سوریه و شرایط کوردها در آن کشور، روند صلح در ترکیه و موضوع آزادی عبدالله اوجالان، خروج نیروهای آمریکا از عراق، حملات پهپادی به اقلیم کوردستان، مسائل بین اربیل و بغداد و تشکیل پارلمان و دولت جدید اقلیم کوردستان را مد نظر قرار دادند.
متن مصاحبه پرزیدنت بارزانی با فرانس۲۴
فرانس۲۴: جناب پرزیدنت بارزانی، میخواهم با بررسی اوضاع سوریه گفتوگو را آغاز کنم. پس از آغازبهکار نظام جدید، شاهد خشونتهای بسیاری علیه اقلیتها، علویها، دروزیها و کوردها بودهایم. در ماه مارس امسال توافقی بین مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک و احمد الشرع، رئیس دولت جدید سوریه برای هماهنگسازی نهادهای نظامی و غیرنظامی امضا شد، اما این توافق اجرایی نشده است، آیا احساس نمیکنید خشونت بیشتر و حتی جنگ در راه است؟
پرزیدنت بارزانی: بیگمان ایجاد تغیراتی در نظام سوریه راهحلهایی برای شماری از مشکلات خواهد بود. ما تلاش بسیاری برای اتحاد کوردها و رسیدن به صلح کردهایم. من با مظلوم عبدی دیدار کردم و از آن توافق حمایت کردم که بین احمد الشرع و مظلوم عبدی امضا شد. از اینکه اوضاع آشفته شود نگران هستیم. همچنان اطمینان داریم که نباید صلح را فراموش کرد. من نگران آن هستم که دخالت در امور موجب وقوع جنگ بین مردم کورد و مردم عرب شود. این برای من نگرانی بزرگی است و ما برای جلوگیری از آن هر اقدامی میکنیم. باید مشکلات را حل کنیم. من معتقدم که لازم است نظامهای جدید تمامی ویژگیهای جوامع کشور را در نظر بگیرند. باید تمامی جوامع و همه ویژگیهایی که آنها را متمایز میکند در نظر بگیرند، در غیر این صورت عواقب بدی خواهد داشت.
فرانس۲۴: شما گفتید که از احتمال دخالت خارجی نگران هستید، بیایید واضح صحبت کنیم، ترکیه نیروهای سوریه دموکراتیک را تهدید کرده است. آنها میگویند که نیروهای سوریه دموکراتیک نمیخواهد با دولت مرکزی به توافق برسد. همچنین از سوی ترکیه به برقراری روابط با اسرائیل متهم شدهاند. شما روابط بسیار خوبی با رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه دارید، آیا از او میخواهید که از دخالت نظامی خودداری کند؟
پرزیدنت بارزانی: ما با ترکیه روابط مستمر داریم. به طور معمول برخی مسائل وجود دارند که به همراه ترکیه روی آنها کار کنیم. ترکیه از روند صلح حمایت میکند و آنها هم مانند ما از توافق ماه مارس حمایت کردند. ما با هم تلاش کردهایم که از اجرای توافق به نحو صحیح اطمینان پیدا کنیم، اما موانع و دشواریهایی وجود دارند که عبور از آنها کار آسانی نیست.
فرانس۲۴: میتوانید بگویید که آیا شما با دخالت نظامی ترکیه در سوریه، علیه نیروهای سوریه دموکراتیک، مخالف هستید؟
پرزیدنت بارزانی: من فکر نمیکنم که آن گروهها علیه ترکیه باشند. رهبران ترکیه خواست خود را برای رسیدن به راه حل و برای اینکه سرنوشت مردم کورد مشخص شود باید از آشفته کردن اوضاع دوری کنند، نشان دادهاند.
فرانس۲۴: درباره ترکیه صحبت میکنیم، اخیرا اتفاق بزرگی رخ داده است و حزب کارگران کوردستان – پ.ک.ک تصمیم گرفته که سلاح را زمین بگذارد و انحلال خود را اعلام کند. آیا این یک تغییر بزرگ است که بر منطقه شما هم تاثیر میگذارد؟ زیرا آنها اینجا در اقلیم کوردستان، سلاحهایشان را زمین میگذارند، آیا این واقعا انجام خواهد شد؟
پرزیدنت بارزانی: ابتدا میخواهم بگویم که ما تمام توان خود را به کار میبندیم تا از روند صلح در ترکیه حمایت کنیم. اینبار شرایط فرق میکند. روند صلح توسط خود دولت، پارلمان و مردم به پیش میرود. در ترکیه میبینیم که همه از روند صلح حمایت میکنند و ما چنین آرزویی در سر داشتیم. حتی قبل از آغاز روند، عبدالله اوجالان (رهبر پ.ک.ک) هیئت نزد من فرستاد. ما حمایت رسمی خود را از روند صلح اعلام کردیم و هر آنچه که از ما خواستند را انجام دادیم. ما به این مسیر ادامه میدهیم و امیدواریم که روند صلح به نتیجه برسد و تحولات واقعی در تمام منطقه را در پی داشته باشد.
فرانس۲۴: گویا عبدالله اوجان درخواست کرده است که به دیدار او بروید، آیا این واقعیت دارد؟ آیا به دیدار او میروید؟ به نظر شما آیا برای کمک به پیشبرد روند، باید اوجالان از زندان آزاد شود؟
پرزیدنت بارزانی: امیدوارم که بتوانم با او دیدار کنم، اما خارج از زندان.
فرانس۲۴: آیا از اردوغان درخواست کردهاید که اوجالان را آزاد کند؟
پرزیدنت بارزانی: اخیرا با او دیداری نداشتهام، اما احساس میکنم که آزادی او از نتایج روند صلح خواهد بود.
فرانس۲۴: به عراق بپردازیم. نیروهای آمریکا بار دیگر از عراق خارج میشوند. طبق برنامه باید تا پایان سال ۲۰۲۵ از سراسر عراق و تا پایان سال ۲۰۲۶ از اقلیم کوردستان خارج شوند. آیا از اینکه با خروج آنها خلاء ایجاد شود، نگران نیستید؟ همه به یاد داریم که با خروج آمریکا چه اتفاقی افتاد؛ داعش ظهور کرد. آیا نگران این هستید، یا شرایط فرق میکند؟
پرزیدنت بارزانی: شکی نیست که در صورت خروج نیروهای آمریکایی و ائتلاف بینالمللی، با همان سناریوی سال ۲۰۱۲ و ظهور دوباره داعش مواجه خواهیم شد.
فرانس۲۴: با توجه به این نظر، آیا از دولت آمریکا درخواست کردهاید که تا پایان سال آینده، نیروهایش را از عراق خارج نکند؟
پرزیدنت بارزانی: من فکر نمیکنم که نیروها به طور کامل خارج شوند. ما همیشه گفتهایم که کشور ما به حضور نیروهای آمریکا و ائتلاف بینالمللی نیاز دارد، دلیلش هم این است که داعش یک خطر واقعی است و ما به طور رسمی موضع خود را بیان کردهایم، این بخشی از سیاست ما است.
فرانس۲۴: در ماه جولای حملات بسیاری انجام شدند، به خصوص با استفاده از پهپاد. یک عضو برجسته حزب شما دولت عراق را به اطلاع داشتن از هویت انجام دهندگان حملات متهم کرد و گفت که جرات ندارند اسامی آنها را اعلام کنند، آیا شما هم مانند او فکر میکنید؟ به نظر شما چه کسانی حملات را انجام میدهند؟
پرزیدنت بارزانی: یک کمیته مشترک تحقیق توسط اربیل و بغداد تشکیل شده است، تا مشخص کنند پهپادها از کجا آمدهاند. در نظر دارند که نتایج تحقیقات را در موعد مقرر برای عموم اعلام کنند. من قصد ندارم که قبل از اعلام نتایج رسمی اظهارنظر کنم یا جزئیات را افشا کنم.
فرانس۲۴: ما بسیاری اوقات از مقامات دولت اقلیم کوردستان شنیدهایم که نیروهای حشدالشعبی را به انجام حملات متهم میکنند، این به طور واضح مطرح شده است، آیا شما هم مانند آنها فکر میکنید؟ ما میدانیم که آن نیروها دخالتهایی در اقلیم شما داشتهاند.
پرزیدنت بارزانی: مطمئنا برخی جریانهای شناخته شده هستند، اما ما همه کسانی را در حشدالشعبی هستند متهم نمیکنیم. برخی گروههای مشخص هستند که بازخواست میشوند، اما تاکید میکنم که نمیخواهم قبل از اعلام نتایج رسمی تحقیقات هیچ اظهار نظری بکنم. همه چیز روشن است.
فرانسپرس: چند سالی است که روابط بین اربیل و بغداد به هم خورده است. اخیرا و در ماه مارس مشکی ایجاد شد. دولت مرکزی اختصاص حقوق کارکنان اقلیم را متوقف کرد. ظاهرا توافقی در این زمینه انجام شده است، همچنین در خصوص ازسرگیری صادرات نفت. آیا این یک توافق واقعی است؟ یا هنوز مشکلات باقی هستند و اصولا هیچ اعتمادی بین اربیل و بغداد وجود ندارد؟
پرزیدنت بارزانی: متاسفانه مشکلاتی وجود دارند. باید صادق باشیم. اگر اراده واقعی برای کار روی مشکلات در میان باشد، میتوان در حل آن موفق شد. ما قانون اساسی را داریم که میتواند نقشه راهی باشد برای ما و بغداد، ما بیشتر از آنچه در قانون اساسی آمده است چیزی نمیخواهیم و اجازه نمیدهیم که قانون نقض شود. ما میخواهیم قانون اجرا شود. علاوه بر این مشکل پذیرش نظام فدرالی در میان است، بغداد نظام فدرالی را نمیپذیرد.
فرانسپرس: انتخابات پارلمان کوردستان در دسامبر سال گذشته برگزار شد، اما از آن زمان پارلمان تشکیل نشده، آیا این مایه نگرانی شماست؟
پرزیدنت بارزانی: درست است، متاسفانه ما از این شرایط راضی نیستیم. امیدواریم در ماه سپتامبر یا در روزهای آینده، پارلمان بتواند نشست دیگری برگزار کند و سرآغازی برای دور جدید پارلمان و تشکیل دولت باشد.
ب.ن