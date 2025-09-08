4 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- سرکنسول آمریکا در اقلیم کوردستان می‌گوید که اقلیم از فضای مناسبی برای سرمایه‌گذاری برخوردار است و می‌خواهند در آن بیشتر سرمایه‌گذاری کنند.

ویندی گرین، سرکنسول آمریکا در اقلیم کوردستان، امروز دوشنبه ۸ سپتامبر، اعلام کرد: اتاق بازرگانی آمریکا متعهد است که بین آمریکا و اقلیم کوردستان رابطه اقتصادی قوی ایجاد کند و می‌خواهیم روابط با اقلیم را قوی‌تر کنیم.

وی افزود: لازم است سرمایه‌گذاری بیشتر در اقلیم کوردستان انجام دهیم. اقلیم از فضای بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاری برخوردار است. سفر هیئت‌‌های بازرگانی نشان دهنده روابط قوی بین اقلیم کوردستان و آمریکا است. اقلیم علاقه بسیاری به سرمایه‌گذاری آمریکا دارد.

او تاکید کرد که اتاق‌های بازرگانی با تقویت روابط به این ضرورت پاسخ می‌دهند.

امروز دوشنبه ۸ سپتامبر، کنفرانس مشترک اتاق بازرگانی و اقتصاد اقلیم کوردستان و اتاق بازرگانی آمریکا با حضور سرمایه‌گذاران دو طرف در اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان برگزار شد و در آن فرصت‌های سرمایه‌گذاری و چالش‌های پیش روی‌ آن بررسی شد.

ب.ن