عباس عراقچی می‌گوید برای یک توافق واقعی آماده هستیم

56 دقیقه پیش

قاهره روز، سه‌شنبه، ۹ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۸ شهریور ۱۴۰۴)، میزبان گفتگوهای کلیدی میان عباس عراقچی، وزیر امور خارجه‌ی ایران، و رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) است که بر برنامه‌ی هسته‌ای ایران متمرکز خواهد بود.

مصر؛ میزبان مذاکرات سه جانبه

به گزارش وب‌سایت رسمی الاهرام، بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه‌ی مصر، در کاخ تحریر قاهره از عراقچی و گروسی استقبال خواهد کرد. پس از این دیدار، یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک برای اعلام نتایج اصلی این مذاکرات سه‌جانبه برگزار می‌شود.

روز گذشته، وزیر امور خارجه مصر دو تماس تلفنی جداگانه با همتای ایرانی خود و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برقرار کرد. وزارت امور خارجه‌ی مصر در بیانیه‌ای اعلام کرد که این تماس‌ها با هدف «فراهم کردن شرایط برای ازسرگیری مذاکرات میان ایران و آژانس در مورد پرونده هسته‌ای ایران» انجام شده است.

در این بیانیه تأکید شده که تلاش‌های مصر در چارچوب «اقدامات فشرده برای دستیابی به تفاهم‌هایی است که به نزدیک شدن دیدگاه‌های ایران، آمریکا و سه کشور اروپایی (E3) کمک کند تا فرصتی برای راه حل دیپلماتیک، گفتگو و بازگشت به میز مذاکره فراهم شود.»

آمادگی ایران برای یک «توافق واقعی»

از سوی دیگر، عباس عراقچی روز یکشنبه در مقاله‌ای که در روزنامه‌ی گاردین بریتانیا منتشر شد، اعلام کرد که تهران برای دستیابی به یک «توافق واقعی» در مورد برنامه‌ی هسته‌ای خود آماده است. بر اساس این توافق، تحریم‌های ایران در ازای محدود کردن غنی‌سازی اورانیوم لغو خواهد شد. وی همچنین فعال‌سازی «مکانیسم بازگشت تحریم‌ها» از سوی تروئیکای اروپایی (بریتانیا، فرانسه و آلمان) را محکوم کرد.

پیش از این، سلطنت عمان میزبان پنج دور مذاکرات غیرمستقیم هسته‌ای میان ایران و آمریکا بود، اما این گفتگوها پس از تشدید تنش‌ها میان تهران و اسرائیل در ۱۳ ژوئن متوقف شد.