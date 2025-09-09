نخست‌وزیر اقلیم کوردستان تأکید کرد که دولت اقلیم برای پیشرفت همه‌جانبه همگام با کشورهای توسعه‌یافته تلاش می‌کند

2 ساعت پیش

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، روز، سه‌شنبه، ۹ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۸ شهریور ۱۴۰۴)، پس از افتتاح ششمین نمایشگاه بین‌المللی سرمایه‌گذاری ساختمان در اربیل، در گفتگویی با هوشمند صادق، خبرنگار کوردستان ٢٤، از این شبکه برای حمایت رسانه‌ای از این رویداد قدردانی کرد.

نخست‌وزیر ضمن تشکر از برگزارکنندگان و شرکت‌کنندگان در این نمایشگاه، تلاش‌های آنان برای به نمایش گذاشتن پیشرفت‌های اقلیم کوردستان برای شهروندان و شرکت‌های خارجی را ستود.

افزایش اعتماد بین‌المللی به اقلیم کوردستان

مسرور بارزانی با اشاره به استقبال گسترده از این نمایشگاه اظهار داشت: «ما هر سال شاهد افزایش تعداد شرکت‌های خارجی و کشورهای شرکت‌کننده هستیم. این امر به ثبات اقلیم کوردستان و اعتماد و باوری که به این اقلیم وجود دارد، بازمی‌گردد. امیدوارم سال به سال به سوی پیشرفت بیشتری گام برداریم.»

وی افزود: «حضور کشورهای خارجی در اقلیم کوردستان و گره خوردن منافع مشترک، در کنار بهره‌گیری از تجربیات آن‌ها برای توسعه‌ی اقلیم، بسیار حائز اهمیت است. کشور ما در حال حرکت به سوی مرحله‌ای بهتر و پیشرفته‌تر است.» نخست‌وزیر تأکید کرد که این همکاری‌ها منافعی دوجانبه دارد و هیچ شرکتی بدون در نظر گرفتن سود متقابل در این منطقه سرمایه‌گذاری نمی‌کند.

چشم‌انداز آینده: تنوع اقتصادی و فناوری

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در پاسخ به پرسشی درباره آینده‌ی اقلیم، به‌ویژه در حوزه‌های فناوری و توسعه، گفت: «ما می‌خواهیم مانند تمام کشورهای پیشرفته، در همه زمینه‌ها رو به جلو حرکت کنیم.»

وی در پایان بر اهمیت تنوع‌بخشی به اقتصاد اقلیم کوردستان تأکید کرد و فناوری را یکی از حوزه‌های کلیدی دانست که مورد توجه ویژه دولت اقلیم کوردستان قرار دارد.