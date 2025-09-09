هماهنگ‌کننده‌ی امور بشردوستانه‌ی سازمان ملل در سوریه اعلام کرد که این کشور با بحران شدید آوارگی روبرو است

3 ساعت پیش

آدم عبدالمولا، هماهنگ‌کننده‌ی امور بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد در سوریه، روز سه‌شنبه، ۹ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۸ شهریور ۱۴۰۴)، اعلام کرد که حدود ۱۶.۵ میلیون نفر در سوریه به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

وی افزود ۲.۵ میلیون آواره و پناهجوی بازگشته نیز در شرایط دشواری به سر می‌برند، زیرا بسیاری از آن‌ها خانه‌های خود را از دست داده‌اند.

عبدالمولا که در آستانه پایان مأموریت خود در یک کنفرانس خبری سخن می‌گفت، تصریح کرد: «سوریه همچنان با بحران آوارگی دست و پنجه نرم می‌کند؛ بیش از ۶ میلیون سوری در داخل کشور آواره هستند و بیش از ۶ میلیون نفر دیگر نیز به عنوان پناهنده در سراسر جهان به سر می‌برند.»

وی با اشاره به اینکه در چند سال گذشته حدود ۲۴ درصد از خانه‌ها در سوریه آسیب دیده یا به طور کامل ویران شده‌اند، تأکید کرد که با وجود این شرایط وخیم، بودجه‌ای که سازمان ملل برای حمایت از آسیب‌دیدگان دریافت می‌کند، بسیار ناچیز است.

این مقام سازمان ملل متحد توضیح داد: «از سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری که برای کمک‌های بشردوستانه امسال در سوریه درخواست کرده‌ایم، تاکنون تنها ۱۴ درصد آن تأمین شده است.»

آدم عبدالمولا در پایان افزود: «من برای اولین بار در سال ۲۰۱۲ به عنوان هماهنگ‌کننده مقیم به سوریه آمدم. آن زمان دوران سختی بود و من تصمیم گرفتم تمام فعالیت‌های توسعه‌ای را متوقف کنم تا رژیم وقت نتواند از آن‌ها بهره‌برداری سیاسی کند.»