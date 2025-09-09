درگیری مرگبار در بغداد بر سر هزینهی ژنراتور برق
در پی نزاع مسلحانه بر سر هزینهی ژنراتور تولید برق در شرق بغداد، ۴ نفر کشته و ۱۶ تن دیگر از جمله چند نیروی امنیتی زخمی شدند
سرهنگ عباس بهادلی، سخنگوی وزارت کشور عراق، امروز سهشنبه، ۹ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۸ شهریور ۱۴۰۴)، در بیانیهای اعلام کرد که در پی یک درگیری مسلحانه بر سر هزینه ژنراتور برق در شرق بغداد، چندین نفر کشته و زخمی شدهاند.
سخنگوی وزارت کشور افزود: «در این درگیریها دو افسر نیروهای امنیتی و دو تن از مهاجمان کشته شدند. همچنین نُه نیروی پلیس و هفت نفر دیگر زخمی شدهاند.»
بهادلی اشاره کرد که نیروهای امنیتی پس از رسیدن به محل حادثه، با تیراندازی مستقیم روبرو شدند. وی افزود، با وجود واکنش سریع نیروهای پلیس فدرال، افراد مسلح از زنان و کودکان به عنوان سپر انسانی استفاده کردند که این امر نیروها را برای حفاظت از جان غیرنظامیان، ناچار به تعویق عملیات کرد.
وی اعلام کرد که در حال حاضر نیروهای امنیتی منطقه را محاصره کرده و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. تاکنون ۲۰ متهم دستگیر شده و برای افرادی که متواری هستند و سلاح غیرمجاز حمل میکنند، حکم بازداشت صادر شده است.
سرهنگ بهادلی تأکید کرد که این یک حادثه فردی بوده و بازتابی از سنتهای عشایری نیست. وی تصریح کرد که وزارت کشور اجازه استفاده از سلاح خارج از چارچوب قانون را نخواهد داد و با درگیریهای مسلحانه عشایری مانند تروریسم و جرائم سازمانیافته برخورد خواهد شد.
بهادلی در پایان خاطرنشان کرد که این وزارتخانه یک راهبرد جامع برای کنترل و تحقیق تدوین کرده و با پایبندی به بالاترین استانداردهای حرفهای و قوانین بینالمللی برای حفاظت از جان غیرنظامیان و حاکمیت قانون در سراسر عراق، گامهای بزرگی در جهت دستیابی به امنیت پایدار برداشته است.