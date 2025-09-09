حملات هوایی اسرائیل به مواضعی در حمص و لاذقیه سوریه

جنگنده‌های اسرائیلی شب گذشته مناطقی در استان‌های حمص و لاذقیه را بمباران کردند و دولت سوریه این حملات را نقض آشکار حاکمیت خود خواند

5 ساعت پیش

جنگنده‌های اسرائیلی شب گذشته چندین حمله هوایی به اهدافی در استان‌های حمص و لاذقیه در سوریه انجام دادند.

تلویزیون دولتی سوریه گزارش داد که جنگنده‌های اسرائیلی دانشکده پدافند هوایی در منطقه «اوراس» در حمص و منطقه «سقوبین» در نزدیکی لاذقیه را هدف قرار داده‌اند. به گفته شاهدان محلی، صدای انفجارهای مهیبی در حمص شنیده شده است.

این حملات بخشی از مجموعه حملات اسرائیل به مواضعی در داخل خاک سوریه محسوب می‌شود. ارتش اسرائیل پیش از این نیز چندین بار از استان قنیطره سوریه، که با بلندی‌های جولان هم‌مرز است، وارد این کشور شده بود.

واکنش دمشق: این حملات تهدیدی برای امنیت منطقه است

دولت سوریه ضمن محکوم کردن این حملات، آن را نقض آشکار قوانین بین‌المللی و اصول منشور سازمان ملل متحد دانست.

وزارت امور خارجه‌ی سوریه نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این حملات نقض آشکار حاکمیت سوریه و تهدیدی مستقیم برای امنیت و ثبات منطقه است.» در این بیانیه تأکید شده که این اقدامات بخشی از اهداف تجاوزکارانه اسرائیل علیه خاک سوریه است.

این وزارتخانه از جامعه بین‌المللی و شورای امنیت خواست تا مسئولیت‌های حقوقی و اخلاقی خود را بر عهده گرفته و موضعی روشن برای پایان دادن به این حملات مکرر و احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه اتخاذ کنند.