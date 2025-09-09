طرح اسکناس ویژه جمهوری مستقل کوردستان رونمایی شد

در یک نمایشگاه هنری در دهوک، طرحی از اسکناس برای آینده‌ی کوردستان مستقل با نام «کورس» به نمایش درآمد

3 ساعت پیش

شهر دهوک میزبان یک نمایشگاه هنری با آثار سه هنرمند است که با تمرکز بر فرهنگ کوردی، نگاهی به آینده دارند. این نمایشگاه، سبک‌های هنری متفاوتی از جمله طراحی یک ارز برای آینده‌ی کوردستان و تفاسیر گوناگون از فرهنگ عامه کوردی را به نمایش می‌گذارد.

آسو مامزاده، یکی از هنرمندان شرکت‌کننده، طرحی برای اسکناس آینده‌ی جمهوری کوردستان با نام «کورس» ارائه کرده است. آثار او شامل اسکناس‌هایی با ارزش‌های گوناگون است، مانند طرحی از ژنرال مصطفی بارزانی، قاضی محمد و دیگر شخصیت‌های برجسته‌ی کورد بر روی اسکناس ۲۰۰ کورسی و۵۰۰ و ۵۰ کورسی.

مامزاده، افزود که این طرح‌ها، نمادهای ملی و شخصیت‌های مهم را برای به تصویر کشیدن ارز آینده‌ی یک کوردستان مستقل در بر می‌گیرند.

ریشه‌های فرهنگی در آثار دیگر هنرمندان

هنرمند دیگری به نام بهادین میهمدی، ۱۳ تابلوی نقاشی را در این نمایشگاه به نمایش گذاشته است. آثار او عمیقاً در فرهنگ و فولکلور کوردی ریشه دارند و هدف از آن‌ها معرفی این سنت‌های غنی به نسل جدید است. میهمدی تأکید کرد که آثارش از طریق تلفیق اندیشه، تخیل و دیدگاه‌های هنری، ارزش و احترام به میراث فرهنگی کوردی را منتقل می‌کنند.

مدیا میهمد، دانشجویی که با تابلوهای نقاشی خود در این نمایشگاه شرکت کرده است، آثارش را بازتابی از تخیل و خلاقیت خود دانست. او اشاره کرد که این نمایشگاه نه تنها بستری برای بیان هنری است، بلکه ارتباط میان دانشجویان، هنرمندان و جامعه را تقویت کرده و الهام‌بخش فعالیت‌های هنری آینده خواهد بود.

هدف اصلی این نمایشگاه، معرفی و ترویج فرهنگ کوردی برای نسل جوان است و اغلب آثار ارائه‌شده نیز به طور مستقیم با موضوعات فرهنگی کوردی در ارتباط هستند.