اسرائیل به مقامات حماس در قطر حمله کرد

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- ارتش اسرائیل، اعلام کرد که امروز سه‌شنبه ۹ سپتامبر حمله‌ای را علیه رهبران ارشد حماس انجام داده است. قطر حمله به ساختمان‌های محل سکونت اعضای این جنبش شبه‌نظامی فلسطینی در پایتخت خود را محکوم کرد.

قطر اعلام کرد که حملات اسرائیل خانه‌های چندین عضو دفتر سیاسی حماس ساکن در این کشور حوزه خلیج را هدف قرار داده است. جایی که رهبری ارشد این گروه شبه‌نظامی مستقر است.

یک مقام حماس در غزه به خبرگزاری فرانسه گفت که مذاکره‌کنندگان این گروه در دوحه "هدف قرار گرفته‌اند."

گزارشگر خبرگزاری فرانسه در دوحه، ستونی از دود را مشاهده کرد که از پشت یک ساختمان کم‌ارتفاع بلند می‌شد.

ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای اعلام کرد:"سال‌هاست که این اعضای رهبری حماس عملیات این سازمان تروریستی را رهبری کرده‌اند، مستقیما مسئول قتل عام وحشیانه ۷ اکتبر (۲۰۲۳) هستند و جنگ علیه کشور اسرائیل را سازماندهی و مدیریت کرده‌اند."

قطر این حمله را محکوم کرد و گفت که ساختمان‌های مسکونی محل سکونت اعضای دفتر سیاسی حماس را هدف قرار داده است.

ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس گفت:«دولت قطر حمله بزدلانه اسرائیل را که ساختمان‌های مسکونی محل سکونت چندین عضو دفتر سیاسی حماس در دوحه، پایتخت قطر را هدف قرار داد، به شدت محکوم می‌کند.»

حملات امروز سه‌شنبه کمتر از دو هفته پس از آن صورت گرفت که رئیس نیروهای مسلح اسرائیل قول داد رهبران این گروه مستقر در خارج از کشور را هدف قرار دهد.

سرتیپ ایال ضمیر در 31 آگوست گفت:«بیشتر رهبران حماس در خارج از کشور هستند و ما به آنها نیز دسترسی خواهیم داشت.»

ای‌اف‌پی/ب.ن