معاون نخست وزیر روسیه: رهبر سوریه ماه آینده به مسکو سفر میکند
اربیل (کوردستان٢٤)- الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه، امروز سهشنبه ۹ سپتامبر در دمشق اعلام کرد که احمد الشرع، رهبر سوریه، ماه آینده به مسکو سفر خواهد کرد و از آغاز فصل جدیدی در روابط پس از سرنگونی بشار اسد، متحد دیرینه کشورش، استقبال کرد.
نواک گفت:«ما برای سفر قریبالوقوع رئیس جمهور سوریه به مسکو در ماه اکتبر برای شرکت در اجلاس روسیه و اعراب اهمیت زیادی قائلیم.» او افزود که این سفر «همکاریهای دوجانبه را تقویت خواهد کرد.»
وی در دیدار با اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه، با توصیف سوریه به عنوان «یک شریک منطقهای امیدوارکننده» افزود:«ما به همراه یک هیئت بزرگ اینجا هستیم، تا فصل جدیدی در روابط خود باز کنیم.»
خبرگزاری دولتی سانا اعلام کرد که مذاکرات بر «اقتصاد، امنیت، دفاع و سیاست» متمرکز خواهد بود.
شیبانی گفت که سوریه و روسیه در حال گشودن فصل جدیدی «بر اساس احترام» هستند و از همکاری اقتصادی با مسکو استقبال میکنند و خواستار هرگونه حضور خارجی برای «کمک به سوریها در ساختن آینده خود» هستند.
نواک همچنین پیشنهاد داد که روسیه میتواند به عنوان میانجی با اسرائیل عمل کند، که از زمان سرنگونی اسد صدها حمله به سوریه انجام داده است، که آخرین مورد آن طبق گزارش رسانههای دولتی سوریه، روز دوشنبه بوده است.
او گفت:"میخواهم توجه شما را به امکان منحصر به فرد مذاکراتی که روسیه با حفظ تماس با رهبران اسرائیل و همه گروههای قومی در سوریه دارد، جلب کنم."
او گفت:"ما پیشنهاد میکنیم از این عامل برای ایجاد ثبات در وضعیت سوریه استفاده کنیم." و افزود که مسکو و شرکایش از جمله قطر همچنین در حال مذاکره در مورد کمکهای بشردوستانه به سوریه و بازسازی بخش انرژی آن هستند.
از زمان سرنگونی اسد، عدم قطعیت بر سرنوشت پایگاه دریایی روسیه در طرطوس و پایگاه هوایی آن در حمیمیم سایه افکنده است.
نه نواک و نه شیبانی، که در ماه ژوئیه به عنوان اولین مقام ارشد دولت انتقالی به رهبری اسلامگرایان از روسیه بازدید کردند، به این پایگاهها اشارهای نکردند.
در ژانویه، میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر امور خارجه، و هیئتی از مقامات روسی پس از سرنگونی اسد که به روسیه گریخت، اولین سفر خود را به سوریه انجام دادند.
خبرگزاری فرانسه/ب.ن