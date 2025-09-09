مسرور بارزانی از یک هیئت اتاق بازرگانی آمریکا استقبال کرد
اربیل (کوردستان٢٤)- نخستوزیر اقلیم کوردستان در دیدار با هیئت اتاق بازرگانی آمریکا، بر آمادگی اقلیم در فراهم کردن تمام تسهیلات برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی تاکید کرد.
امروز سهشنبه ۹ سپتامبر، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان از یک هیئت اتاق بازرگانی آمریکا به ریاست اسیتو لوتس، معاون رئیس اتاق بازرگانی آمریکا استقبال کرد. این هیئت از شمار زیادی از نمایندگان شرکتهای آمریکایی تشکیل شده بود.
در این دیدار که قباد طالبانی، معاون نخست وزیر و ویندی گرین، سرکنسول آمریکا در اربیل نیز حضور داشتند، نخستوزیر ضمن خیرمقدم گویی به هیئت مهمان، قدردانی اقلیم کوردستان را از همکاری و حمایت آمریکا اعلام کرد و اصلاحات در دولت اقلیم در زمینه تنوعبخشی اقتصادی به خصوص در بخشهای انرژی، کشاورزی، نظام بانکی و دیجیتالی کردن خدمات عمومی را مورد توجه قرار داد. نخست وزیر به توفیق در طرح (حساب بانکی من) و طرح (روشنایی) اشاره کرد.
نخستوزیر همچنین بر آمادگی اقلیم کوردستان در فراهم کردن تمام تسهیلات برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی تاکید کرد.
معاون رئیس اتاق بازرگانی آمریکا هم از سوی هیئت همراه از استقبال گرم دولت اقلیم کوردستان قدردانی کرد و خواست هیئت متبوع را برای توسعه روابط بازرگانی با اقلیم کوردستان اعلام کرد.
نخستوزیر و معاون وی به سئوالات و ملاحظات حاضران پاسخ داد.
