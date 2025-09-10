1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- یک هیئت دولت امارات وارد پایتخت اقلیم کوردستان شد و با مقامات دولت اقلیم دیدار خواهند کرد.

صبح امروز چهارشنبه ۱۰ سپتامبر، یک هیئت بلندپایه دولت امارات به ریاست سعید مبارک هاجری، وزیر دولت و فرستاده وزیر خارجه امارات در امور اقلیم کوردستان، وارد فرودگاه بین‌المللی اربیل شد.

هیئت دولت امارات از سوی سفین دزه‌ای، رئیس اداره روابط خارجی اقلیم کوردستان و امید خوشناو، استاندار اربیل، مورد استقبال قرار گرفت.

این سفر در چارچوب تلاش‌های دولت اقلیم کوردستان و دولت امارات برای توسعه روابط سیاسی و بازرگانی انجام شده و قرار است که هیئت اماراتی دیدارهای مهمی با مقامات دولت اقلیم داشته باشد.

این در حالی است که یک هیئت گروه سرمایه‌گذاری اقلیم کوردستان به امارات سفر کرده و سرمایه‌گذاران اماراتی به سرمایه‌گذاری در اقلیم تشویق می‌شوند.

امارات متحده عربی از بزرگترین شرکای بازرگانی اقلیم کوردستان است. امارات از سال ۲۰۰۶ سرمایه‌گذاری در اقلیم را آغاز کرده و فعالیت‌های خود را گسترش داده است، به خصوص در دوره کابینه نهم دولت اقلیم روابط اقتصادی با آن کشور بیشتر تقویت شده است.

بیش از ۲۰۳ شرکت اماراتی در اقلیم کوردستان فعالیت دارند و فعالیت ۱۵ شرکت آن در سطح وسیعی است.

بر پایه آمار منتشر شده توسط گروه سرمایه‌گذاری اقلیم کوردستان، میزان واردات کالاهای امارات به اقلیم معادل حدود ۳۰ میلیارد دلار است و میزان واردات اقلیم به آن کشور نیز حدود پنج میلیون دلار است.

ب.ن