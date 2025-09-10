نیروهای سیاسی غرب کوردستان مواضع پرزیدنت بارزانی را ستودند
اربیل (کوردستان٢٤)- احزاب و جریانهای سیاسی غرب کوردستان، مواضع پرزیدنت مسعود بارزانی نسبت به کوردهای غرب کوردستان را «مهم و تاریخی» توصیف میکنند.
مسئولان احزاب و جریانهای سیاسی غرب کوردستان، میگویند پرزیدنت بارزانی خواستار حمایت از غرب کوردستان است، حمایتهای ایشان در تاریخ به ثبت رسیدهاند و عملا از شهر کوبانی در برابر حملات داعش دفاع کردند.
سلیمان اوسو، عضو رهبری شورای ملی کورد در سوریه، بر نقش تاثیرگذار پرزیدنت بارزانی در حمایت از غرب کوردستان در همه زمینهها تاکید کرد، به خصوص از جوامع منطقه و نیروهای سیاسی.
او گفت که پرزیدنت بارزانی از آغاز قیام سوریه از غرب کوردستان حمایت کرده و کمکهای بشردوستانه ارایه کرده است و بدون تبعیض به عرب، کورد و سریانی کمک کرده که نشاندهنده موضع روشن و دلسوزی ایشان است.
صالح گدو، دبیرکل حزب چپ کوردستان، از مواضع تاریخی پرزیدنت بارزانی تقدیر کرد به خصوص در دفاع از شهر کوبانی که همبستگی کوردها را در پی داشت. او گفت که حمایت پرزیدنت بارزانی پس از عقبنشینی رژیم بشار اسد و تاسیس اداره خودگردانی و فرستادن نیروی پیشمرگ به کوبانی در سال ۲۰۱۴، هرگز فراموش نمیشوند.
در چند روز گذشته پرزیدنت بارزانی در مصاحبه با شبکه فرانس۲۴، بر حمایت اقلیم کوردستان از کوردهای غرب کوردستان تاکید کرد و گفت که حاضرند از نیروهای سیاسی غرب کوردستان کاملا حمایت کنند، به طوریکه حقوق مردم کورد در سوریه جدید تضمین شود. همچنین خواستار اجرای توافق ۱۰ مارس شد که بین مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک و احمد الشرع، رئیسجمهور دولت انتقالی سوریه امضا شد.
ب.ن