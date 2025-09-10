بازدید هیئت بازرگانان آمریکایی از طرحهای اضطراری تامین آب در اربیل
اربیل (کوردستان٢٤)- رئیس اتاق بازرگانی آمریکا، طرح اضطراری تامین آب در اربیل را ممتاز توصیف کرد و گفت که در آن از جدیدترین فنآوری استفاده شده است.
یک هیئت بازرگانان آمریکایی از طرحهای اضطراری تامین آب در اربیل بازدید کرد.
طارق ایلا زاب، رئیس اتاق بازرگانی آمریکا، به کوردستان۲۴ گفت: این یک طرح ممتاز است که ۶۰ درصد نیازمندی شهر اربیل را تامین میکند. پیشرفته است و در آن از جدیدترین فنآوری استفاده شده است.
طرح اضطراری تامین آب در اربیل ابتدا در محلههای فقیرنشین اجرا شد و تا پایان سال جاری میلادی ۲۵۳ هزار مشترک از آن بهره میبرند.
شهروندان محلههایی که شامل اجرای طرح شدهاند از دولت اقلیم کوردستان به خاطر رفع مشکل آبرسانی در آن محلات قدردانی میکنند.
ب.ن