مسرور بارزانی: اگر دولت عراق بخواهد میتوانیم به آنها کمک کنیم
اربیل (کوردستان٢٤) – نخستوزیر اقلیم کوردستان، میگوید که در صورت درخواست دولت عراق میتوانند به آنها کمک کنند، به خصوص برای تامین برق در مناطق تجزیه شده.
مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، امروز سهشنبه ۲۸ اکتبر در جریان افتتاح خط لوله انتقال گاز طبیعی اربیل – دهوک، به سئوال گزارشگر کوردستان۲۴ پاسخ داد و گفت: با تمام توان تلاش کردهایم تا از منابع طبیعی اقلیم کوردستان برای تامین ۲۴ ساعته برق بهرهمند شویم و اکنون میبینید که بیشتر شهرها از خدمات برق ۲۴ ساعته برخودار هستند.
نخست وزیر افزود: میخواهیم با در نظر گرفتن میزان گاز تولید شده به دولت عراق هم کمک کنیم، به خصوص برای تامین برق در مناطق تجزیه شده.
مسرور بارزانی، تاکید کرد: اگر دولت عراق بخواهد، میتوانیم به آنها کمک کنیم و آمادگی خود را هم نشان دادهایم.
همچنین خاطرنشان کرد: ما به سراسر کوردستان به طور یکسان مینگریم و بین هیچ شهر و منطقهای از کوردستان تبعیض قائل نمیشویم. به اتکا به پروردگار طرحهای بیشتر و بهتر برای خدمت به شهروندان کوردستان اجرا میکنیم.
نخست وزیر گفت: میخواهیم از گاز طبیعی بیشتر استفاده کنیم، اما در ابتدا میخواهیم نیازمندیهای شهروندان اقلیم کوردستان را تامین کنیم که بعدها سرمایه مهمی برای خدمت به همه میشود.
ب.ن