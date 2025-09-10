یک معمار جوان کورد در آلمان، ماکت بلندترین برج جهان را با هدف جمع‌آوری کمک‌های مالی برای بیماران سرطانی در اقلیم کوردستان به نمایش می‌گذارد

3 ساعت پیش

یک معمار جوان کورد فارغ‌التحصیل رشته معماری در آلمان، طرحی برای بلندترین برج جهان ارائه کرده است که با ویژگی‌های دوستدار محیط زیست، در یک نمایشگاه عرضه خواهد شد. او قصد دارد از طریق این پروژه، برای بیماران مبتلا به سرطان در اقلیم کوردستان کمک‌های مالی جمع‌آوری کند.

شمس‌الدین عباس، ساکن شهر اشتوتگارت آلمان، در گفتگو با کوردستان ٢٤ اعلام کرد که این برج با ارتفاع ۳۱۵۰ متر طراحی شده است. وی افزود، علاوه بر ارتفاع چشمگیر، این برج کاملاً دوستدار محیط زیست بوده و به گونه‌ای طراحی شده که در برابر انواع بلایای طبیعی مقاوم باشد.

برج خودکفا و دوستدار محیط زیست

او در ادامه توضیح داد: «برج را به گونه‌ای طراحی کرده‌ام که نیازی به تأمین آب و برق از خارج از سازه ندارد. برای تولید برق، به انرژی خورشیدی و بادی متکی است و منبع آب آن نیز از طریق جمع‌آوری آب باران و یک سیستم پیشرفته فیلتراسیون و بازیافت تأمین می‌شود.»

شمس‌الدین عباس اشاره کرد که طراحی این برج حدود دو سال به طول انجامیده و ماکت آن با استفاده از بیش از ۴۸ هزار و ۶۰۰ قطعه لگوی پلاستیکی ساخته شده است. ارتفاع این ماکت ۳۱۵ سانتی‌متر است. همزمان با نمایش این برج، از یک ربات هوشمند نیز رونمایی خواهد شد.

این معمار جوان درباره ربات طراحی شده گفت: «این ربات به گونه‌ای ساخته شده که در آینده بتواند به افراد دارای نیازهای ویژه کمک کند؛ از جمله راهنمایی افراد نابینا برای رسیدن به مقصد، یا خواندن احساسات انسانی از طریق هوش مصنوعی و برقراری گفتگو با آن‌ها. این ربات همچنین قادر است با اسکن چهره، افراد را حتی پس از گذشت زمان طولانی شناسایی کند.»

از جبهه‌های جنگ تا دنیای معماری

شمس‌الدین عباس متولد سال ۱۹۹۳ در اقلیم کوردستان است و حدود هفت سال است که در آلمان زندگی می‌کند. او فارغ‌التحصیل رشته معماری از مؤسسه «آلفونس کرن شوله» است و در سال ۲۰۲۲ به عنوان بهترین دانشجوی این رشته در سطح آلمان انتخاب شد.

او در دوران جنگ با تروریسم و گروه داعش، به عنوان یک پیشمرگه داوطلب در چندین جبهه نبرد حضور داشته و چندین بار مجروح شده است. وی در نهایت در نبرد آزادسازی شهرک گویر در جنوب غربی اربیل، از ناحیه دست راست مجروح شد و اکنون از افراد دارای نیازهای ویژه محسوب می‌شود.

قرار است این برج و ربات در روزهای ۲۰ و ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۹ و ۳۰ شهریور ۱۴۰۴) در قالب یک رویداد ویژه در سالن «سن خوزه - فریولژهام» به نمایش گذاشته شوند. درآمد حاصل از این رویداد به طور کامل به بیماران مبتلا به سرطان در اقلیم کوردستان اختصاص خواهد یافت.