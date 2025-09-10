دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان: امیدواریم انتخابات پارلمانی عراق شفاف و آزاد برگزار شود

دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان در بیانیه‌ای به مناسبت شصت‌وچهارمین سالگرد انقلاب ایلول، بر لزوم برگزاری انتخاباتی شفاف و آزاد در عراق برای حل مشکلات و بحران‌ها تأکید کرد

2 ساعت پیش

دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، امروز چهارشنبه ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۹ شهریور ۱۴۰۴) با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت شصت‌وچهارمین سالگرد آغاز انقلاب ایلول، ضمن گرامیداشت این رویداد تاریخی، بر اهمیت انتخابات آینده‌ی پارلمانی عراق تأکید کرد.

در این بیانیه آمده است: «در آستانه‌ی برگزاری ششمین دوره‌ی انتخابات مجلس نمایندگان عراق، ما بر مشارکت فعال و برگزاری یک فرآیند انتخاباتی پاک، شفاف و آزادانه که قرار است در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴) برگزار شود، تأکید می‌کنیم.»

دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان ابراز امیدواری کرد که این انتخابات به ترسیم مرحله‌ای نوین در فرآیند سیاسی عراق فدرال بر پایه‌ای صحیح منجر شده و به حل ریشه‌ای مشکلات و بحران‌ها کمک کند. این بیانیه از هواداران حزب و مردم کوردستان و سراسر عراق خواست تا از برنامه‌های پارت دموکرات که بر اجرای کامل قانون اساسی و تثبیت اصول عراق نوین تأکید دارد، حمایت کنند.

انقلاب ایلول؛ صفحه‌ای درخشان در تاریخ کوردستان

این بیانیه، انقلاب بزرگ ایلول به رهبری بارزانی را «صفحه‌ای درخشان و نو» در جنبش آزادی‌بخش کوردستان توصیف کرد که با یک برنامه‌ی نوین و سازمان‌یافته‌ی نظامی، سیاسی و دیپلماتیک، منافع والای ملت کورد و مردم کوردستان را دنبال می‌کرد.

در بخشی از این بیانیه ذکر شده است: «انقلاب ایلول تمام کوردستان را یکپارچه کرد، مرزهای منطقه‌ای و مذهبی را از میان برداشت و تمام مردم کورد و کوردستان را در چارچوب یک نیروی مقاومت علیه دیکتاتوری متحد ساخت.»

دعوت به اتحاد داخلی

دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان در پایان بیانیه‌ی خود، بار دیگر بر اصول ثابت خود مبنی بر تقویت هماهنگی، هم‌صدایی سیاسی و هم‌سویی تمام احزاب و جریان‌های سیاسی کوردستان برای حل مشکلات و حفاظت از ساختار سیاسی و دستاوردهای اقلیم تأکید کرد و با خانواده‌های شهدا و نیروهای پیشمرگه‌ی کوردستان تجدید پیمان نمود.