ویکتوریا تیلور: بخشی از نیروهای آمریکایی ممکن است پس از خروج از عراق در اربیل مستقر شوند

مدیر برنامه‌ی ابتکار عراق در شورای آتلانتیک تأکید کرد که اقلیم کوردستان یک هم‌پیمان قدیمی برای آمریکا است

1 ساعت پیش

ویکتوریا تیلور، مدیر برنامه‌ی ابتکار عراق در شورای آتلانتیک، در مصاحبه‌ای با کوردستان۲۴ اعلام کرد که با پایان مأموریت نیروهای آمریکایی و ائتلاف بین‌المللی در عراق، این احتمال وجود دارد که بخشی از این نیروها در اربیل مستقر شوند.

وی اظهار داشت: «قرار است این ماه مأموریت نیروهای آمریکایی و ائتلاف در عراق به پایان برسد. پس از خروج، ممکن است این نیروها به مکان دیگری مانند اربیل منتقل شوند و برخی نیز به کویت اعزام گردند. همچنین احتمال دارد شماری از مشاوران آمریکایی برای انجام فعالیت‌های امنیتی دوجانبه با عراق باقی بمانند.»

تیلور با تأکید بر ادامه‌ی حضور رهبران داعش در عراق، بر اهمیت تداوم مبارزه با این گروه تروریستی تأکید کرد.

مخالفت دوحزبی با لایحه‌ی حشد الشعبی

مدیر برنامه‌ی ابتکار عراق در شورای آتلانتیک در خصوص لایحه‌ی مربوط به حشد الشعبی گفت: «هم جمهوری‌خواهان و هم دموکرات‌ها در آمریکا با این لایحه مخالف هستند. تعدادی از گروه‌های مسلح وابسته به حشد الشعبی توسط آمریکا و دیگر نهادهای بین‌المللی در فهرست تروریسم قرار گرفته‌اند.»

او افزود: «این گروه‌های مسلح به امنیت عراق آسیب رسانده و حتی همسایگان عراق را با خشونت و حملات موشکی تهدید کرده‌اند. هر لایحه‌ای برای اصلاحات در مورد حشد الشعبی باید مسئله‌ی اساسی پاسخگویی را حل کند و تضمین دهد که هیچ گروهی از دولت عراق بودجه دریافت نمی‌کند، مگر آنکه در راستای منافع ملی عراق فعالیت کند.»

کوردستان، هم‌پیمان قدیمی آمریکا

ویکتوریا تیلور در خصوص روابط اقلیم کوردستان و آمریکا تصریح کرد: «اقلیم کوردستان یک هم‌پیمان قدیمی برای آمریکاست و بدون شک حمایت گسترده‌ای در واشنگتن از مردم کوردستان وجود دارد. واشنگتن به این باور رسیده که ارزش‌های مشترکی میان آمریکا و اقلیم کوردستان وجود دارد و این امر سیاستمداران کورد را به شرکای قدرتمندی برای دولت آمریکا تبدیل کرده است.»

او همچنین بر اهمیت حل مشکلات میان اربیل و بغداد از طریق گفتگو تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود که دو طرف به راه‌حلی بلندمدت در خصوص بودجه و درآمدها دست یابند.

دعوت از شرکت‌های آمریکایی برای سرمایه‌گذاری

تیلور در پایان با اشاره به لزوم تقویت روابط اقتصادی گفت: «مهم است که شرکت‌های آمریکایی نه تنها در عراق، بلکه در اقلیم کوردستان نیز فعالیت کنند. فرصت‌های زیادی برای گسترش این همکاری‌ها فراتر از حضور نظامی و منافع امنیتی وجود دارد. امیدوارم شرکت‌های آمریکایی بتوانند فرصت‌های سرمایه‌گذاری گسترده‌تری در کوردستان و عراق پیدا کنند.»