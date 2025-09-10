اسرائیل موشک شلیک شده از یمن را رهگیری کرد
اربیل (کوردستان٢٤)- ارتش اسرائیل اعلام کرد که امروز پنجشنبه ۱۱ سپتامبر، یک روز پس از حملات هوایی نیروهای اسرائیلی به یمن که منجر به کشته شدن ۳۵ نفر و زخمی شدن بیش از ۱۳۰ نفر شد، موشکی را که از یمن شلیک شده بود، رهگیری کرده است.
هیچ طرفی مسئولیت حمله موشکی به اسرائیل را بر عهده نگرفته است، اما شورشیان حوثی تحت حمایت ایران از زمان حمله حماس، متحد فلسطینی آنها، به اسرائیل در اکتبر ۲۰۲۳ که منجر به جنگ غزه شد، بارها موشک و پهپاد به سمت اسرائیل شلیک کردهاند.
ارتش اسرائیل در تلگرام اعلام کرد:«پس از به صدا درآمدن آژیرهای خطر در چندین منطقه در اسرائیل، موشکی که از یمن شلیک شده بود، رهگیری شد.»
ارتش اعلام کرد که مقر عملیات رسانهای نیروهای مسلح حوثی در صنعا، پایتخت تحت کنترل شورشیان، روز چهارشنبه به همراه یک مجتمع حوثی در استان جوف توسط اسرائیل مورد اصابت قرار گرفت.
انیس الاسباحی، سخنگوی وزارت بهداشت حوثیها، در ایکس نوشت که ۳۵ نفر کشته و ۱۳۱ نفر زخمی شدهاند و افزود که این آمار نهایی نیست.
الاسباحی گفت که این تلفات شامل ۲۸ کشته و ۱۱۳ زخمی در صنعا و هفت کشته و ۱۸ زخمی در جوف، هممرز با عربستان سعودی، است.
این اتفاق پس از آن رخ داد که احمد غالب ناصر الرهاوی، نخستوزیر حوثیها، ۹ وزیر و دو مقام کابینه در ماه گذشته هنگام شرکت در یک جلسه دولتی در منطقه صنعا، کشته شدند.
ایافپی/ب.ن