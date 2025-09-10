2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، به مناسبت شصت‌وچهارمین سالگرد قیام کبیر ایلول پیامی منتشر کرد.

پیام مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در سالگرد قیام کبیر ایلول:

امروز با احترام و عزت، سالگرد قیام کبیر ایلول به رهبری رهبر ملی، جناب بارزانیِ جاودان را گرامی می‌داریم که قیام سراسری مردم کوردستان بود اعم از تمامی ملل و پیروان ادیان و جوامع مختلف برای دفاع از حقوق ملی و میهنی مردم کوردستان و مقاومت در برابر ستم و اشغالگری.

در قیام ایلول، با مقاومت و اراده قوی مردم کوردستان و همبستگی مردم کوردستان، دستاوردهای مهم کسب شدند که اهم آن توافق‌نامه ۱۱ مارس ۱۹۷۰ و ناچارکردن رژیم عراق به پذیریش حقوق مردم کوردستان بود.

در ۶۴مین سالگرد قیام کبیر ایلول بر پایبندی و ارج نهادن به ارزش‌های مهم و والای قیام ایلول تاکید می‌کنیم و بر همبستگی و سازگاری همه جوامع و اقشار و توده‌های مردم کوردستان در راستای دفاع از حقوق و دستاوردهای ملی و حفظ کیان قانونی اقلیم کوردستان تاکید می‌کنیم.

مبارک باد سالگرد قیام کبیر ایلول

درود بر روح پاک شهدای قیام ایلول و همه شهدای کوردستان

مسرور بارزانی

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان

۱۱ سپتامبر ۲۰۲۵

