پیام مسرور بارزانی در شصتوچهارمین سالگرد قیام کبیر ایلول
اربیل (کوردستان٢٤)- نخستوزیر اقلیم کوردستان، به مناسبت شصتوچهارمین سالگرد قیام کبیر ایلول پیامی منتشر کرد.
پیام مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان در سالگرد قیام کبیر ایلول:
امروز با احترام و عزت، سالگرد قیام کبیر ایلول به رهبری رهبر ملی، جناب بارزانیِ جاودان را گرامی میداریم که قیام سراسری مردم کوردستان بود اعم از تمامی ملل و پیروان ادیان و جوامع مختلف برای دفاع از حقوق ملی و میهنی مردم کوردستان و مقاومت در برابر ستم و اشغالگری.
در قیام ایلول، با مقاومت و اراده قوی مردم کوردستان و همبستگی مردم کوردستان، دستاوردهای مهم کسب شدند که اهم آن توافقنامه ۱۱ مارس ۱۹۷۰ و ناچارکردن رژیم عراق به پذیریش حقوق مردم کوردستان بود.
در ۶۴مین سالگرد قیام کبیر ایلول بر پایبندی و ارج نهادن به ارزشهای مهم و والای قیام ایلول تاکید میکنیم و بر همبستگی و سازگاری همه جوامع و اقشار و تودههای مردم کوردستان در راستای دفاع از حقوق و دستاوردهای ملی و حفظ کیان قانونی اقلیم کوردستان تاکید میکنیم.
مبارک باد سالگرد قیام کبیر ایلول
درود بر روح پاک شهدای قیام ایلول و همه شهدای کوردستان
مسرور بارزانی
نخستوزیر اقلیم کوردستان
۱۱ سپتامبر ۲۰۲۵
ب.ن