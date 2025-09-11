2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- پرزیدنت مسعود بارزانی در شصت‌وچهارمین سالگرد قیام ایلول تاکید کرد که این قیام به رهبری بارزانی جاودان، برای اولین بار در تاریخ پایه‌ای محکم برای مبارزه مشترک مناطق مختلف کوردستان و همه اقشار و جوامع کوردستان ایجاد کرد.

متن پیام:

به نام خداوند بخشنده ومهربان

قیام ایلول برگی زرّین از جنبش رهایی‌بخش کوردستان و بزرگترین قیام سراسری سیاسی و مسلحانه و مردمی کوردستان است که مردم کورد را برمی‌انگیخت تا با قدرت و اعتماد به نفس به سوی هدفی نو و افقی وسیع گام بردارند و در نتیجه جنبش مردم کوردستان مرحله‌ای بزرگ را پشت سر گذارد.

این قیام به رهبری بارزانی جاودان، برای اولین بار در تاریخ پایه‌ای محکم برای مبارزه مشترک مناطق مختلف کوردستان و همه اقشار و جوامع کوردستان ایجاد کرد. و این در راستای دفاع از جنبش برحق و حقوق مردم کوردستان بود.

در شصت‌وچهارمین سالگرد قیام ایلول از همه کادرها و پیشمرگان و مبارزان که با مقاومت و شجاعت و خستگی‌ناپذیری تاریخ و افتخار برای ملت خود ثبت کردند، قدردانی می‌کنم.

در این مناسبت هزاران درود به روح شهدای قیام ایلول و همه شهدای راه آزادی کوردستان می‌فرستیم.

مسعود بارزانی

۱۱ ایلول ۲۰۲۵

ب.ن