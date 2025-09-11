ترکیه آموزش نیروهای ارتش جدید سوریه را آغاز کرد
یک ماه پس از امضای توافقنامهی همکاری نظامی، ترکیه آموزش و پشتیبانی فنی از ارتش جدید سوریه را آغاز کرده است
یک منبع در وزارت دفاع ترکیه امروز پنجشنبه، ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۰ شهریور ۱۴۰۴)، اعلام کرد که این کشور بر اساس توافقنامهی ماه گذشته، آموزش ارتش سوریه و ارائهی مشاوره و پشتیبانی فنی را آغاز کرده است.
این منبع همچنین گزارشها دربارهی حملات اسرائیل به تجهیزات ترکیه مستقر در سوریه را «دروغ و نادرست» خواند و تأکید کرد که هیچ تغییری در پرسنل و تجهیزات ترکیه در سوریه رخ نداده است.
در ۲۵ اوت ۲۰۲۵ (۳ شهریور ۱۴۰۴)، اسرائیل عملیاتی نظامی در حومهی دمشق انجام داد. در آن زمان یک مقام اسرائیلی گفت که نیروهای این کشور تجهیزات ترکیهای را که اخیراً برای جاسوسی علیه اسرائیل در منطقه مستقر شده بود، منهدم کردهاند. وی تأکید کرد: «ما به دولت شراع دربارهی بازی با آتش و گوش دادن به دستورات ترکیه هشدار دادهایم.»
توافقنامهی نظامی میان ترکیه و سوریه در ماه اوت گذشته امضا شد که بر اساس آن، آنکارا موظف است آموزش نظامی، تسلیحات و تجهیزات لجستیکی برای ارتش سوریه فراهم کند.
پس از سقوط رژیم بشار اسد، آنکارا از دولت جدید دمشق حمایت میکند و میزبان احمد شراع، رئیسجمهور سوریه، اسعد شيبانی، وزیر امور خارجه و مهاب ابوقصره، وزیر دفاع این کشور در آنکارا بوده است.