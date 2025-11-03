السودانی: زمین گذاشتن سلاح توسط گروههای شبهنظامی عراق به خروج یا ماندن نیروهای ائتلاف بستگی دارد
اربیل (کوردستان٢٤) – نخستوزیر عراق میگوید که زمین گذاشتن سلاح توسط گروههای شبهنظامی عراق به خروج یا ماندن نیروهای ائتلاف بینالمللی و آمریکا در عراق بستگی دارد.
دوشنبه ۳ نوامبر، محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق در مصاحبه با خبرگزاری رویترز، گفت: دولت عراق به کنترل کلیه تسلیحات و مهماتی که در دست گروههای شبهنظامی قرار دارد، پایبند است.
وی افزود: این روند تا زمانی که نیروهای ائتلاف بینالمللی به ریاست آمریکا، در عراق حضور داشته باشند، موفق نخواهد شد، زیرا برخی از گروههای عراقی آنها را نیروهای اشغالگر میدانند.
السودانی توضیح داد: در بین نیروهای سیاسی عراق در خصوص جمعآوری تسلیحات و کنترل کامل آن توسط دولت، اجماع نظر وجود دارد.
همچنین تاکید کرد: قرار است نیروهای ائتلاف بینالمللی تا سپتامبر ۲۰۲۶ از عراق خارج شوند، زیرا تهدیدات گروههای اسلامگرای افراطی به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرده است.
نخستوزیر عراق به رویترز گفت که خود را برای تصدی دور بعدی مقام نخستوزیر کشورش، نامزد میکند.
ب.ن