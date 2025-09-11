مسرور بارزانی در دیدار با فرستاده‌ی ویژه‌ی اقتصادی امارات، از حمایت‌های شیخ محمد بن زاید قدردانی کرد

1 ساعت پیش

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، روز پنجشنبه، ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۰ شهریور ۱۴۰۴)، از سعید مبارک الهاجری، وزیر مشاور و فرستاده‌ی ویژه‌ی اقتصادی امارات برای اقلیم کوردستان و هیئت همراه وی استقبال کرد.

بر اساس بیانیه‌ی دولت اقلیم کوردستان، نخست‌وزیر مسرور بارزانی ضمن خوشامدگویی به هیئت اماراتی، به اهمیت روابط دوستانه و ویژه‌ی میان اقلیم کوردستان و امارات متحده عربی اشاره کرد. وی از شیخ محمد بن زاید، رئیس امارات متحده عربی، برای حمایت و همکاری با اقلیم کوردستان و تعیین فرستاده‌ی ویژه‌ی اقتصادی برای منطقه قدردانی نمود.

نخست‌وزیر همچنین سلام و احترام خود را از طریق این هیئت به شیخ محمد بن راشد، نایب‌رئیس امارات، ابلاغ کرد.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که سعید الهاجری بر تمایل کشورش برای توسعه‌ی هرچه بیشتر روابط با اقلیم کوردستان در تمامی زمینه‌ها تأکید کرد. وی خاطرنشان ساخت که اقلیم کوردستان جایگاه مهم و ویژه‌ای نزد رهبری امارات دارد و فرصت‌های بسیاری برای تقویت روابط دوجانبه در حوزه‌های مختلف وجود دارد.