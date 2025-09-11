34 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- روسیه امروز جمعه ۱۲ سپتامبر، اعلام کرد که ۲۲۱ پهپاد اوکراینی را سرنگون کرده است که یکی از بالاترین آمارها در طول جنگ است. مسکو و متحد کلیدی‌اش بلاروس، رزمایش‌های نظامی بزرگی را آغاز کردند که غرب را به لرزه درآورد.

وزارت دفاع مسکو اعلام کرد که سیستم‌های هشدار آن، پهپادها را در طول شب "رهگیری و منهدم" کرده‌اند که بیش از نیمی از آنها بر فراز مناطق بریانسک و اسمولنسک پرواز می‌کردند.

بیست و هشت پهپاد بر فراز منطقه لنینگراد، که شهر سن پترزبورگ را احاطه کرده است، و نُه پهپاد در منطقه مسکو سرنگون شدند.

الکساندر دروزدنکو، فرماندار لنینگراد، گفت که آتش‌سوزی در یک کشتی در بندر پریمورسک، یک تاسیسات بزرگ در دریای بالتیک، رخ داده است، اما آتش‌سوزی تحت کنترل درآمده و هیچ خطر نشت نفت وجود ندارد.

این حملات پس از آن رخ داد که لهستان، که با اوکراین هم‌مرز است، روسیه را به حمله پهپادی به خاک خود در این هفته متهم کرد.

مسکو هدف قرار دادن این کشور را تکذیب کرده و گفته است که هیچ مدرکی مبنی بر روسی بودن پهپادها وجود ندارد.

اما فرانسه و آلمان برای تقویت دفاع از حریم هوایی لهستان اقدام کردند و شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بحث در مورد این ادعاها جلسه اضطراری تشکیل داد.

روسیه به عنوان بخشی از تهاجم مداوم در آنجا، اوکراین را با رگبارهای منظم پهپاد هدف قرار داده است.

در همین حال، روسیه و بلاروس رزمایش نظامی مشترک "زاپاد" خود را آغاز کردند. نیروهای مسکو در حال پیشروی در خط مقدم گسترده در اوکراین و تشدید حملات هوایی به شهرهای اوکراین هستند.

اعضای جبهه شرقی ناتو که با بلاروس هم مرز هستند - لهستان، لیتوانی و لتونی - در مورد این رزمایش که در نزدیکی بوریسوف، شهری در شرق مینسک، پایتخت، برگزار می‌شود، در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند.

هر سه کشور پیش از این رزمایش‌ها، تدابیر امنیتی را افزایش داده‌اند و لهستان دستور بسته شدن کامل مرز خود با بلاروس را در طول مدت رزمایش داده است.

رزمایش زاپاد ۲۰۲۵ که معمولا هر چهار سال یکبار برگزار می‌شود، اولین رزمایش در طول درگیری‌های اوکراین است و قرار است تا ۱۶ سپتامبر ادامه داشته باشد.

مسکو در سال ۲۰۲۱، تنها چند ماه قبل از آغاز حمله به اوکراین، حدود ۲۰۰۰۰۰ نیرو را به رزمایش‌های مشابه اعزام کرد.

اما انتظار می‌رود رزمایش زاپاد امسال بسیار کوچکتر باشد، زیرا صدها هزار نیروی روسی در اوکراین مستقر هستند.

ای‌اف‌پی/ب.ن