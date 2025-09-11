2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، گفت که توافق برای مبادله زندانیان فرانسوی در ایران با یک زن ایرانی که در فرانسه زندانی است، تقریبا کامل شده است.

این مبادله پیشنهادی شامل مهدیه اسفندیاری، زن ایرانی است که در ماه فوریه به اتهام تبلیغ تروریسم از طریق رسانه‌های اجتماعی در فرانسه دستگیر شد.

عراقچی در یک مصاحبه تلویزیونی بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت: "ما فعالیت‌های زیادی انجام داده‌ایم و اکنون می‌توانم بگویم که به نقطه‌ای رسیده‌ایم که مبادله زندانیان فرانسوی در ایران اکنون به مراحل پایانی خود نزدیک می‌شود."

ایران بارها خواستار آزادی او شده و استدلال کرده است که او به ناحق بازداشت شده است.

فرانسه به دلیل بازداشت دو شهروند فرانسوی، سیسیل کوهلر و ژاک پاریس، علیه تهران در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) شکایت کرده است.

کوهلر، ۴۰ ساله، و پاریس، ۷۰ ساله، در ۷ مه ۲۰۲۲ دستگیر و به جاسوسی برای اسرائیل، دشمن اصلی ایران، متهم شدند. خانواده‌های آنها وضعیت آنها را به طور فزاینده‌ای وخیم توصیف کرده‌اند.

کوهلر و پاریس در میان تقریباً 20 اروپایی هستند که در حال حاضر در ایران بازداشت شده‌اند.

از جمله آنها می‌توان به یک نوجوان فرانسوی-آلمانی اشاره کرد که در 16 ژوئن در جریان جنگ کوتاه ایران با اسرائیل در یک سفر دوچرخه‌سواری از اروپا به آسیا در این کشور ناپدید شد و بعدا مشخص شد که بازداشت شده است.

ای‌اف‌پی/ب.ن