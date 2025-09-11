34 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، اعلام کرد که مواد هسته‌ای غنی‌شده «زیر آوار» تاسیسات آسیب‌دیده در جنگ اخیر با اسرائیل باقی مانده است.

عراقچی در یک مصاحبه تلویزیونی گفت:«تمام مواد ما... زیر آوار تاسیسات بمباران‌شده است.» او افزود که سازمان انرژی اتمی ایران در حال ارزیابی وضعیت و دسترسی به این ذخایر است.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) روز سه‌شنبه بر سر یک چارچوب همکاری جدید توافق کردند. تهران پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل در ماه ژوئن که شاهد حملات اسرائیل و آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران بود، روابط خود را با این آژانس به حالت تعلیق درآورد.

ایران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به عدم محکومیت کافی این حملات متهم کرده است.

عراقچی در طول مصاحبه تاکید کرد که این چارچوب جدید، دسترسی بازرسان هسته‌ای سازمان ملل به مراکز را تنها پس از تایید شورای عالی امنیت ملی، بالاترین نهاد امنیتی ایران، فراهم می‌کند.

او گفت که این توافق‌نامه بین تاسیسات هسته‌ای که در طول جنگ مورد حمله قرار گرفته‌اند و سایر تاسیساتی که آسیب ندیده‌اند، مانند رآکتور بوشهر در جنوب، تمایز قائل می‌شود.

عراقچی گفت که دسترسی به تاسیسات آسیب ندیده «به صورت موردی توسط شورای عالی امنیت ملی بررسی خواهد شد» و افزود که وضعیت تاسیسات مورد هدف «پیچیده‌تر» است.

وی با اشاره به مکان‌های مورد حمله گفت: «در حال حاضر هیچ اقدامی انجام نمی‌شود تا زمانی که ایران اقدامات لازم مربوط به نگرانی‌های زیست‌محیطی و ایمنی را انجام دهد.»

همچنین گفت: «در حال حاضر هیچ بازرسی در دستور کار نیست.»

روز چهارشنبه، رافائل گروسی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفت که این توافق‌نامه شامل «تمام تاسیسات در ایران» می‌شود و «درک روشنی از رویه‌های بازرسی‌ها را فراهم می‌کند».

گروسی در اواخر ژوئن گفته بود که محل مواد غنی‌شده ایران از زمان جنگ با اسرائیل ناشناخته بوده است.

این آژانس در گزارش اخیر خود اعلام کرد که ایران تا ۱۳ ژوئن، زمانی که درگیری آغاز شد، حدود ۴۴۰.۹ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده تا ۶۰ درصد در اختیار داشته است.

اورانیوم غنی‌شده تا خلوص ۶۰ درصد، نزدیک به سطح تقریبا ۹۰ درصد مورد نیاز برای سلاح‌های اتمی است.

کشورهای غربی ایران را به تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی متهم کرده‌اند - اتهامی که تهران همواره آن را رد کرده و مدعی است که برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است.

در اواخر ماه اوت، بریتانیا، فرانسه و آلمان گام‌هایی را برای اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل که یک دهه پیش تحت توافق هسته‌ای رو به زوال ۲۰۱۵ لغو شده بودند، با استناد به عدم پایبندی مداوم ایران به تعهداتش ذیل این توافق، آغاز کردند.

آنها به ایران یک ماه فرصت دادند تا قبل از بازگشت تحریم‌ها مذاکره کند.

ایران این اقدام را «غیرقانونی» خوانده است و عراقچی تکرار کرد که در صورت بازگشت تحریم‌ها، توافق اخیر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی «دیگر معتبر نخواهد بود».

خبرگزاری فرانسه/ب.ن